Ghost - Michael J. Fox rimpiange di aver rinunciato al ruolo: "Anche io posso essere un idiota"

Michael J. Fox ha confessato, durante una recente intervista, di aver rinunciato ad alcuni progetti divenuti poi cult, fra cui Ghost - Fantasma. Scopriamo quindi le motivazioni dietro questa scelta.

Michael J. Fox - icona del cinema anni '80 e '90 - ha preso parte a progetti entrati a far parte dell'immaginario collettivo, come la trilogia Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. Nel corso di una recente intervista, la star ha però confessato di aver rinunciato ad alcuni ruoli divenuti poi cult, rimpiangendone uno in particolare.

Ghost - Michael J. Fox ricorda perché rifiutò il ruolo

L'attore ha dunque raccontato, durante una recente intervista, di aver rinunciato al ruolo da protagonista in Ghost - Fantasma, andato poi al collega Patrick Swayze. Fox ha dunque spiegato i motivi dietro quella scelta, commentando quanto accaduto in modo ironico:

Non capivo come potesse funzionare quella storia (...) Dimostra che anche io posso essere un idiota.

Michael J. Fox, all'inizio degli anni '90, aveva appena terminato le riprese della trilogia di Ritorno al futuro e delle sette stagioni della sit-com Casa Keaton. Un periodo d'oro, dunque, minato però dalla scoperta di avere il morbo di Parkinson. Ed è stata proprio quella scoperta ad indirizzare l'attore verso progetti che lo avrebbero tenuto impegnato più a lungo sul set e che gli avrebbero permesso di guadagnare di più - in vista del prematuro stop della sua carriera:

Non volevo pensarci. Non volevo affrontarla. Non poteva far parte della mia storia, ho smesso semplicemente di pensarci.

La star ha dunque ammesso di aver rinunciato a numerosi ruoli interessanti - che però non ha rivelato - e ad alcuni progetti di cui non aveva compreso il potenziale, come Ghost - divenuto un cult anni '90 grazie anche all'interpretazione di Patrick Swayze. Fox non è stato però l'unico a rinunciare al film di Jerry Zucker. Otto anni fa, lo sceneggiatore del lungometraggio, Bruce Joel Ruben, aveva infatti rivelato che molte star di Hollywood avevano rinunciato alla parte, compreso Harrison Ford. Michael J. Fox, allontanatosi dalle scene alla fine degli anni '90, ha ripreso ad apparire con alcuni cameo e piccoli ruoli in film e serie tv agli inizi degli anni '2000, prendendo ad esempio parte a Scrubs - dove ha vestito i panni del Kevin Casey - e a The Good Wife. Ieri - 12 maggio - ha poi debuttato su Apple TV+ il documentario STILL: La storia di Michael J. Fox, che ripercorre la straordinaria vita dell'attore, in grado di lasciare un segno indelebile nel mondo del cinema, nonostante i ruoli scartati.