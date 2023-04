Gérard Depardieu accusato di molestie sessuali da tredici donne

News Cinema

Il sito di inchieste Medipart ha raccolto la testimonianza di tredici donne che accusano Gérard Depardieu di molestie sessuali e comportamenti inappropriati.

Gérard Depardieu, già sotto indagine per stupro e aggressione sessuale, è ora accusato da tredici donne di molestie e violenze sessuali. Il sito d'inchiesta Mediapart ha raccolto le testimonianze delle donne nel corso di mesi di lavoro. La risposta immediata dell'attore, 74enne, è stata "smentisco formalmente l'insieme delle accuse suscettibili di rientrare nell'ambito del codice penale". Lo ha comunicato attraverso il suo avvocato, dopo aver rifiutato di incontrare i giornalisti o di rispondere a delle domande scritte.

Secondo la ricostruzione del sito, il modus operandi di Gérard Depardieu sarebbe lo stesso, ripetuto ogni volta, fatto di proposte inappropriate e di gesti suscettibili di essere qualificiati come "aggressioni sessuali". Una mano nelle mutande, fra le gambe, sul sedere o sulla pancia, proposte sessuali oscene. E la risposta sempre uguale di alcuni testimoni, 'Ma sì, dai, è Gérard'.

Tredici donne, undici set cinematografici o di serie televisive, o luoghi diversi, in un periodo compreso fra il 2004 e il 2022. Depardieu è già sottoposto a indagine dal dicembre 2020 in seguito alla denuncia dell'attrice Charlotte Arnould, che l'accusa di averla violentata nella casa parigina della star, un sontuoso palazzo d'epoca nel sesto arrondissement della capitale francese.

Delle donne ascoltate da Mediapart, tre hanno sottoposto agli inquirenti le loro testimonianze, senza però denunciarlo. La ragione sarebbe, secondo il sito, la paura che la loro parola non pesasse in alcun modo di fronte a quella di una personalità celebre come Depardieu, sottoponendole a rischi per la carriera successiva in seguito a una presa di posizione pubblica.