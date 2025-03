Gérard Depardieu a processo: la sua prima testimonianza "non sono uno che si struscia alle donne nel metrò!"

News Cinema

E' iniziato da pochi giorni a Parigi il processo per molestie sessuali sul set di Les Volets Verts all'attore Gérard Depardieu, che ha risposto alle accuse in aula.

Ha avuto inizio lunedì a Parigi (era previsto inizialmente per lo scorso ottobre) ed è in corso di svolgimento il processo all'attore Gérard Depardieu, accusato da due donne di molestie sessuali sul set del film Les Volets Verts, nel 2021. L'attore è presente in aula fin dal primo giorno, e per le sue condizioni di salute (è gravemente diabetico) ha avuto una serie di facilitazioni, come pause, possibilità di mangiare e uso del cellulare per controllare la glicemia. Ha sempre respinto le accuse e ha testimoniato in sua difesa.

Gérard Depardieu in tribunale: accusa e difesa

Depardieu è sotto accusa anche da parte dell'attrice Charlotte Arnould e di altre 13 donne, ma questo è il primo processo che lo vede in tribunale: ad accusarlo una set decorator, una donna di 54 anni di nome Amélie, e un'assistente alla regia, Angela, che dicono che l'attore sul set le abbia toccate nelle parti intime sopra i vestiti e abbia rivolto loro frasi a sfondo sessuale. Su quest'ultima accusa l'attore ha riconosciuto di usare spesso un turpiloquio sessista ma che questo non era diretto a nessuna delle due. Nella sua testimonianza, inoltre, Depardieu ha ammesso di "aver preso per i fianchi" la prima durante una lite, per la presunta incapacità di lei di svolgere il suo lavoro, aggiungendo "capisco perfettamente che sia un po' arrabbiata", ma a suo dire il gesto non aveva alcuna connotazione erotica. Ha poi dichiarato: "Non vedo perché dovrei divertirmi a palpare una donna, le sue natiche, i seni, non sono uno che si struscia alle donne nel metrò". Il suo avvocato ha ribadito che le accuse sono false, nonostante le due donne non siano sole a sostenerle. Amélie e Angela, l'assistente alla regia 34enne che si è dichiarata terrorizzata da lui, confermano le loro versioni dell'accaduto. Oggi deporranno tredici testimoni, tra cui, in difesa di Depardieu, l'amica Fanny Ardant. Il clima in aula è molto teso, anche Arnould e altre donne che in altre occasioni hanno accusato l'attore assistono al dibattimento. Se riconosciuto colpevole, Gérard Depardieu rischia cinque anni di carcere. Nel frattempo, Twitter/X ha sospeso il suo account e la maggioranza, sui social, lo ha già condannato.

