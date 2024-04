Gérard Depardieu sarà processato a ottobre per violenza sessuale su due donne sul set di un film

News Cinema

Arriveranno in tribunale a ottobre le accuse di due donne che accusano la star del cinema francese Gérard Depardieu di averle aggredite nel 2021 sul set del film di Jean Becker Les volets verts.

Dopo una lunga serie di voci, denunce e testimonianze dei comportamenti inappropriati di Gérard Depardieu, la giustizia francese ha accolto le accuse di due donne che sostengono di essere state violentate nel 2021 sul set di un film e lo porterà in tribunale per stabilire la verità il prossimo ottobre. L'attore è stato fermato lunedì mattina e sottoposto ad un primo interrogatorio.

Depardieu sotto processo a ottobre: chi e perché lo accusa

L'accusa a Depardieu viene mossa da due donne che affermano che l'attore le avrebbe aggredite sul set del film di Jean Becker, Les volets verts. Dopo l'interrogatorio di lunedì, le autorità giudiziarie competenti hanno annunciato che la star del cinema francese sarà processata a ottobre "per violenze sessuali commesse nel settembre 2021 su due vittime, sul set del film Les volets verts". Secondo le agenzie di stampa francesi, però, ci sarebbe un altro caso, avvenuto nel 2014 sul set del tv movie Le Magicien et les Siamois, anche se l'accusa non menziona questo episodio e accomuna i due casi di violenza come avvenuti nello stesso ambito. Anche l'attrice Charlotte Arnould ha denunciato l'attore per due distinti casi di stupro avvenuti nel 2018, ma non è ancora stato decretato un processo per questo caso, mentre le accuse a gennaio di un'altra attrice, Hélène Darras, sono state respinte per prescrizione del reato, avvenuto nel 2007 e denunciato al di là dei termini previsti dalla legge. Un'indagine del sito d'inchiesta Médiapart lo scorso aprile ha parlato di 13 donne che accusano Depardieu. Ma le accuse non si fermano alla Francia, visto che è stato denunciato anche dalla giornalista e scrittrice spagnola Ruth Baza che sostiene di esser stata violentata da lui nel 1995. Gérard Depardieu ha sempre respinto tutte le accuse, ma adesso sarà un tribunale a processarlo e non sembra che se la possa cavare a buon mercato. Non è stata resa nota l'identità delle donne che lo porteranno in giudizio. In favore dell'attore si è espresso il presidente Macron, ma nell'ambiente del cinema ormai il silenzio prevale.