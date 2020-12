George Clooney: "Vedere Batman & Robin mi fa stare male fisicamente"

News Cinema

Ospite del programma radiofonico di Howard Stern, George Clooney torna a parlare del film meno amato della sua carriera, Batman & Robin, rivelando nuovi dettagli.

Joel Schumacher, scomparso lo scorso 20 giugno, è stato un regista originale e talentuoso, che ha però secondo molti una macchia nella sua carriera: Batman & Robin. George Clooney, che ne fu il poco convinto protagonista, scherza da tempo sul film ma stavolta si è spinto oltre nel programma radiofonico di Howard Stern, a cui ha rivelato molti retroscena del set, oltre a dichiarare che rivedere Batman & Robin lo fa star male fisicamente e che il suo compenso per il film fu di 1 milione di dollari, mentre quello di Arnold Schwarzenegger per il ruolo di Mr. Freeze fu di ben 25 milioni.

In merito al film e al suo impegno ha dichiarato inoltre: "Non avrei potuto farlo diversamente. Stiamo parlando di un grosso ingranaggio. Devi ricordarti che in quel periodo ero solo un attore che otteneva un ruolo. Non ero il tizio che può far partire un film".

Anche se in Batman & Robin condivide alcune scene con quella che all'epoca era la star del film, Schwarzenegger, Clooney rivela: "Non ci siamo nemmeno mai visti. Si tratta di un grande e mostruoso ingranaggio, io ci sono saltato dentro e ho fatto quello che mi hanno detto di fare". Ma l'attore, 23 anni dopo il film, è anche abbastanza onesto da ammettere di non essere esente da colpe:

"La verità è che sono pessimo nel film. Akiva Goldsman - che in seguito avrebbe vinto un Oscar come sceneggiatore - lo ha scritto. Ed è una sceneggiatura terribile, come dice lui stesso. E io sono terribile, ti dirò. Joel Schumacher, che è morto da poco, e lo ha diretto, direbbe "Già, non ha funzionato". Abbiamo fatto tutti schifo in quel film".