Gena Rowlands è morta, la star di Una Moglie e Le Pagine della Nostra Vita aveva 94 anni

La celebre attrice, nota soprattutto per i suoi ruoli in Una Moglie e Le Pagine della Nostra Vita, si è spenta all'età di 94 anni. Ripercorriamo la straordinaria carriera di Gena Rowlands, tra premi, successi e il sodalizio col marito John Cassavetes.

Il mondo del cinema ha perso una grande e talentuosa protagonista. Gena Rowlands è morta all'età di 94 anni nella sua casa di Indian Welles, in California. Al suo fianco, la sua famiglia: il marito Robert Forrest e la figlia Alexandra. A dare la notizia a Variety è stato l'agente di Nick Cassavetes (uno dei tre figli nati dal matrimonio tra Rowlands e John Cassavetes).

La celebre attrice ha avuto una carriera brillante, divisa tra cinema, teatro e televisione e coronata dalla vittoria di 4 Emmy, due Golden Globe e un Oscar alla Carriera. Gena è stata una delle 8 donne della storia del cinema a ricevere una candidatura al Premio Oscar per film diretti dai propri compagni. Tra le altre, Frances McDormand, Julie Andrews e Susan Sarandon.

Da cinque anni, la diva conviveva con l'Alzheimer, proprio come Allie, l'indimenticabile personaggio che la star ha incarnato ne Le Pagine della Nostra Vita (2004). Nella commedia, diretta dal figlio Nick Cassavetes e tratta dal best seller di Nicholas Sparks, Rowlands è una versione anziana della protagonista, interpretata da Rachel McAdams. Il film, a giugno, ha tagliato il traguardo del ventesimo anniversario.

"Ho fatto interpretare a mia madre la parte di Allie da grande - aveva dichiarato Cassavetes a EW - e abbiamo trascorso molto tempo a parlare dell'Alzheimer e a voler essere onesti nel raccontarlo. Ora, negli ultimi cinque anni, ha l' Alzheimer. È in piena demenza. Ed è così folle: l'abbiamo vissuto, lei l'ha recitato, e ora tocca a noi".

Gena Rowlands: la sua vita e l'amore per John Cassavetes

Virginia Cathryn "Gena" Rowlands è nata il 19 giugno 1930 ed è cresciuta nel Wisconsin. Dopo aver frequentato l'Università dal 1947 al 1950, si trasferì a New York per studiare teatro all'American Academy of Dramatic Arts. Fu lì che incontrò il regista John Cassavetes, che sposò il 9 aprile 1954. I due rimasero insieme per quasi 35 anni, fino alla morte dell'artista, avvenuta il 3 febbraio 1989.

Nel corso della loro relazione, Rowlands e Cassavetes hanno lavorato insieme a ben dieci film, tra cui Una Moglie, Gli Esclusi, Minnie and Moskowitz, Gloria, e Love Streams. Dal loro amore sono nati tre figli: il già citato Nick, Alexandra detta Xan e Zoe. Tutti e tre hanno seguito le orme dei loro genitori e, oggi, lavorano come attori o registi.

Dopo la morte di Cassavetes, Rowlands si è legata Robert Forrest, imprenditore in pensione nonché caro amico di famiglia. Nel 2012, la coppia è convolata a nozze.

La carriera e i premi

La prima nomination al Premio Oscar per Gena Rowlands arrivò nel 1974 per Una Moglie. Per lo stesso ruolo vinse anche il suo primo Golden Globe. Il secondo globo arriverà nel 1987 per All'Ombra della Casa Bianca, in qualità di migliore attrice in una miniserie o film per la televisione. In totale, l'attrice ha ricevuto otto nomination ai Golden Globe.

Nel 1977, recitò nel dramma psicologico La Sera della Prima, scritto e diretto da Cassavetes. Grazie al ruolo della famosa attrice Myrtle Gordon, vinse l'Orso d'argento al Festival internazionale del cinema di Berlino. Nel 1989 ecco la seconda nomination al Premio Oscar per il film Gloria, uno degli ultimi diretti dall'amato marito prima della sua morte. La diva è stata diretta anche da Giuliano Montaldo (Gli intoccabili, 1969), Paul Schrader (La luce del giorno, 1987) e Woody Allen (Un'altra donna, 1988).

In totale, Gena Rowlands ha ricevuto otto nomination agli Emmy, vincendo per Face of a Stranger nel 1992, per Gli occhi della vita (2002) e per Gioventù ribelle (2004). Nel 2015 ha ricevuto l'Oscar onorario. Nello stesso anno, durante un'intervista con The Hollywood Reporter, annunciò il ritiro dalle scene. Scherzando, ammise che avrebbe potuto fare un'eccezione solo per Steven Spielberg.