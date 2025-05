Gears of War, Netflix ha nel mirino il possibile regista per il film tratto dal videogioco

News Cinema

Netflix continua a lavorare sul suo adattamento in forma di film della saga Gears of War. A quanto pare avrebbe offerto la poltrona del regista a un nome di rilievo: David Leitch.

Considerando che un film tratto dalla serie di videogiochi Gears of War si trascina dal 2007, da quasi vent'anni, è istintivo accogliere ogni nuovo annuncio con un atteggiamento stile "se non vedo non credo". È però il caso di ricordare che anche Un film Minecraft si è trascinato per un decennio, ma all'uscita ha travolto il boxoffice mondiale. Su quest'onda lunga, non stupisce che Netflix stia adesso puntando in alto per il lungometraggio dalla saga Epic Games / The Coalition / Microsoft, coinvolgendo nel progetto come regista addirittura David Leitch. Leggi anche Gears of War - Il creatore del franchise videoludico vuole Zack Snyder alla regia del film Netflix

David Leitch possibile regista di Gears of War per Netflix?

Il film di Gears of War in mano a David Leitch potrebbe guadagnare il traino necessario a far uscire questo progetto dall'impasse. Leitch, ex-stuntman e cocreatore con Chad Stahelski della saga di John Wick, ha di recente diretto The Fall Guy e Bullet Train. Netflix non ha confermato la notizia diffusa sui principali siti del settore come Deadline, ma il regista sarebbe una scelta plausibile. Il film è ancora legato alla sceneggiatura di Jon Spaiths, che ha da poco adattato Dune, nonché alla produzione di The Coalition, insieme alla 87North di Kelly McCormick e dello stesso Leitch.

La saga videoludica, composta da titoli d'azione tattici in terza persona, cominciò nel 2006 su Xbox 360, realizzata dalla Epic Games e dal game designer Cliff Bleszinski, pubblicata dalla Microsoft. Sequel e spin-off si sono succeduti fino al 2019, quand'è stato pubblicato Gears 5, ma nel frattempo - a partire dal quarto atto - la serie era già passata ai citati The Coalition, un gruppo di sviluppo canadese. Sempre loro stanno lavorando sull'ultimo titolo annunciato l'anno scorso ma non ancora uscito, il prequel Gears of War: E-Day.

La saga si ambienta sul pianeta Sera, dove lo sfruttamento dell'energia naturale Imulsion ha diviso l'umanità in due fazioni, l'un contro l'altra armate, la Coalizione dei Governi Organizzati e l'Unione delle Repubbliche Indipendenti. La guerra tra le due cede il passo solo di fronte a un'altra ben peggiore: l'attacco dell'Orda delle Locuste, una razza aliena che viveva nel sottosuolo di Sera. Uno dei personaggi ricorrenti nei giochi è Marcus Fenix, soldato della COG, inizialmente incarcerato per aver organizzato una missione per salvare suo padre, in seguito liberato per missioni pericolose contro le Locuste.