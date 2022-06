Gary Oldman sarà ospite del Giffoni Film Festival

News Cinema

I giovani giurati del Giffoni Film Festival avranno il privilegio a fine luglio di incontrare il grande attore Gary Oldman.

Che lo ricordiate per Il quinto elemento, Dracula, Mank, La talpa, La lettera scarlatta o non possiate fare a meno di associare il suo volto al Commissario Gordon della trilogia di Batman di Christopher Nolan, quando non al Sirius Black della saga di Harry Potter, il buon Gary Oldman è in assoluto uno dei migliori interpreti a livello internazionale. Il suo talento è indiscusso ed è impressionante la sua versatilità, una dote che manca a molti altri divi del cinema. È con il ruolo di Winston Churchill ne L'ora più buia che ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore protagonista.