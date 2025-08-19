TGCom24
Home | Cinema | News | Gary Oldman perse Edward mani di forbice: "Non l'avevo capito"
Schede di riferimento
Edward mani di forbice
Anno: 1990
4,3
Edward mani di forbice
Gary Oldman
Gary Oldman
News Cinema

Gary Oldman perse Edward mani di forbice: "Non l'avevo capito"

Domenico Misciagna
7

Intervistato da Hollywood Reporter, Gary Oldman ammette che era in lizza per interpretare Edward mani di forbice, nel ruolo andato poi a Johnny Depp. Lesse il copione, ma...

Gary Oldman perse Edward mani di forbice: "Non l'avevo capito"

È chiaro che immaginare un Edward mani di forbice senza Johnny Depp è impossibile. Possiamo però scommettere che, sapendo che in lizza per il ruolo del protagonista c'era anche un'altra giovane promessa come Gary Oldman, ci ammorbidiremmo. Perché Oldman, con il talento che praticamente tutti gli riconosciamo, avrebbe reso convincente anche il più poetico dei freak burtoniani. La parte che lanciò Depp tra le star non andò tuttavia a Gary... per colpa sua. Con la consueta flemma filosofica che lo rende così simpatico, l'attore britannico ha raccontato a Hollywood Reporter come andarono le cose. Non è facile capire lo spirito di un film leggendo una sceneggiatura... Leggi anche Gary Oldman: "Mi chiedevano sempre di fare il cattivo, a un certo punto mi sono stancato"

Edward mani di forbice, Gary Oldman: "Dissi al mio agente che non lo capivo"

Quando Tim Burton stava preparando Edward mani di forbice, meditando anche su Tom Cruise nel ruolo del protagonista (!), in quella lista c'era un giovane Gary Oldman, che si era fatto notare con Sid & Nancy (1986, dal quale proviene la foto in alto) e Prick Up - L'importanza di essere Joe (1987). Durante la preparazione del film, Burton aveva al suo attivo solo Pee-Wee's Big Adventure e Beetlejuice, perché Batman era ancora in corso d'opera. A parte Cruise lanciatissimo con Top Gun, né Burton né Oldman erano ancora tra i grandi nomi del cinema e di Hollywood. In questo contesto, al promettente attore inglese arrivò il progetto di Edward Scissorhands e... rimase un po' perplesso. Con ironia, Gary oggi ricorda:

Eh, quanto tempo. Doveva essere la fine degli anni Ottanta. Ero sulla lista di Tim Burton per il ruolo di Edward mani di forbice, era una lista breve. Il mio agente pensava che avessi una chance molto buona di ottenerlo. Mi dissero: "Leggi il copione". Me lo mandarono e in pratica risposi: "Non lo capisco." Bisogna ricordare che in quel momento non avevi davanti a te l'intero corpus di opere di Tim Burton. Lessi questo piccolo bizzarro copione e non lo capii: la tipa che vende le cose della Avon, il ragazzo con le forbici a posto delle mani... non mi disse nulla. Dissi al mio agente: "Non riesco a capirlo, non è roba per me". Quindi non incontrai Tim Burton. Poi Mani di forbice uscì e andai al cinema a guardarlo. C'era la prima inquadratura, tutte quelle case coi colori accesi, poi una panoramica su quella specie di castello sulla collina... Bastarono due minuti: "Ora ho capito!"
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Edward mani di forbice
Anno: 1990
4,3
Edward mani di forbice
Gary Oldman
Gary Oldman
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 19 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 19 Agosto, in prima serata
Cinque Secondi, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Virzì
news Cinema Cinque Secondi, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Virzì
Good Boy: il trailer dell'horror dal punto di vista di un cane
news Cinema Good Boy: il trailer dell'horror dal punto di vista di un cane
L'incanto: svelato il poster del film di Tomaso Pessina che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia
news Cinema L'incanto: svelato il poster del film di Tomaso Pessina che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia
Bella Ramsey vorrebbe interpretare un noto eroe Marvel
news Cinema Bella Ramsey vorrebbe interpretare un noto eroe Marvel
Denzel Washington e la cancel culture: "Non possono cancellarti se non sei nella lista"
news Cinema Denzel Washington e la cancel culture: "Non possono cancellarti se non sei nella lista"
Basic Instinct, Sharon Stone sul reboot: "Buona fortuna, c- vostri!"
news Cinema Basic Instinct, Sharon Stone sul reboot: "Buona fortuna, c- vostri!"
Honeymoon with Harry, Kevin Costner e Jake Gyllenhaal protagonisti di una nuova commedia
news Cinema Honeymoon with Harry, Kevin Costner e Jake Gyllenhaal protagonisti di una nuova commedia
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Divorzio all'italiana
Restiamo Amici
I miserabili
Puoi baciare lo sposo
Amore sul Danubio - Una Canzone d'Amore
Una Giusta Causa
Matrimonio alle Bahamas
Terapia di coppia per amanti
Next!
Vulcano Los Angeles 1997
John Wick 3
L'indiana bianca
Film stasera in TV