Gary Oldman perse Edward mani di forbice: "Non l'avevo capito"

Intervistato da Hollywood Reporter, Gary Oldman ammette che era in lizza per interpretare Edward mani di forbice, nel ruolo andato poi a Johnny Depp. Lesse il copione, ma...

È chiaro che immaginare un Edward mani di forbice senza Johnny Depp è impossibile. Possiamo però scommettere che, sapendo che in lizza per il ruolo del protagonista c'era anche un'altra giovane promessa come Gary Oldman, ci ammorbidiremmo. Perché Oldman, con il talento che praticamente tutti gli riconosciamo, avrebbe reso convincente anche il più poetico dei freak burtoniani. La parte che lanciò Depp tra le star non andò tuttavia a Gary... per colpa sua. Con la consueta flemma filosofica che lo rende così simpatico, l'attore britannico ha raccontato a Hollywood Reporter come andarono le cose. Non è facile capire lo spirito di un film leggendo una sceneggiatura... Leggi anche Gary Oldman: "Mi chiedevano sempre di fare il cattivo, a un certo punto mi sono stancato"

Edward mani di forbice, Gary Oldman: "Dissi al mio agente che non lo capivo"

Quando Tim Burton stava preparando Edward mani di forbice, meditando anche su Tom Cruise nel ruolo del protagonista (!), in quella lista c'era un giovane Gary Oldman, che si era fatto notare con Sid & Nancy (1986, dal quale proviene la foto in alto) e Prick Up - L'importanza di essere Joe (1987). Durante la preparazione del film, Burton aveva al suo attivo solo Pee-Wee's Big Adventure e Beetlejuice, perché Batman era ancora in corso d'opera. A parte Cruise lanciatissimo con Top Gun, né Burton né Oldman erano ancora tra i grandi nomi del cinema e di Hollywood. In questo contesto, al promettente attore inglese arrivò il progetto di Edward Scissorhands e... rimase un po' perplesso. Con ironia, Gary oggi ricorda:

Eh, quanto tempo. Doveva essere la fine degli anni Ottanta. Ero sulla lista di Tim Burton per il ruolo di Edward mani di forbice, era una lista breve. Il mio agente pensava che avessi una chance molto buona di ottenerlo. Mi dissero: "Leggi il copione". Me lo mandarono e in pratica risposi: "Non lo capisco." Bisogna ricordare che in quel momento non avevi davanti a te l'intero corpus di opere di Tim Burton. Lessi questo piccolo bizzarro copione e non lo capii: la tipa che vende le cose della Avon, il ragazzo con le forbici a posto delle mani... non mi disse nulla. Dissi al mio agente: "Non riesco a capirlo, non è roba per me". Quindi non incontrai Tim Burton. Poi Mani di forbice uscì e andai al cinema a guardarlo. C'era la prima inquadratura, tutte quelle case coi colori accesi, poi una panoramica su quella specie di castello sulla collina... Bastarono due minuti: "Ora ho capito!"