Gal Gadot: Wonder Woman e il Marvel Cinematic Universe? Perché no?

Sfidando le politiche rivali di Warner Bros. e Disney, Gal Gadot dal D23 ha fatto sapere che non si opporrebbe a un crossover tra il DC Extended Universe e il Marvel Cinematic Universe.

Gli attori non sono sempre come i loro personaggi, non sono esclusive di uno studio o di un altro, perciò Gal Gadot alias Wonder Woman è passata dal D23 per promuovere il nuovo Biancaneve dove interpreta la Regina cattiva: in quell'occasione, ha espresso ai microfoni di Access la sua posizione su un possibile crossover tra Marvel Cinematic Universe e DC Extended Universe. Non così assurdo sulla carta, perché nei fumetti è accaduto, ma forse azzardato quando ci sono in ballo i soldi dei blockbuster.

Gal Gadot non è contraria a Wonder Woman che visita il Marvel Cinematic Universe

Gal Gadot era al D23, l'evento che la Disney organizza ogni due anni per pubblicizzare le sue produzioni nei mesi e anni successivi. La Wonder Woman del DC Extended Universe era però in "territorio nemico" per promuovere il nuovo Biancaneve di Marc Webb (in arrivo nel 2024), dove interpreta la Regina cattiva che dà del filo da torcere alla protagonista interpretata da Rachel Zegler.

Nel mondo dei fumetti, ci sono stati precedenti di crossover DC-Marvel come il ciclo Marvel contro DC nel 1996, però di certo una fusione del genere al cinema sarebbe una battaglia da più di un punto di vista: non solo tra i personaggi, ma anche tra due studi (Marvel Studios/Disney e Warner Bros. Discovery), che hanno molteplici interessi in ballo. Dal punto di vista di un'attrice, però, il problema sarebbe relativo, perché Gal dice serenamente:

Forse potremmo fare qualcosa come, chessò, Wonder Woman che appare in un film degli Avengers e gli Avengers che appaiono in un Wonder Woman. Vedremo, sono disponibile. Io sono per l'amore, amo i miei amici della DC ma anche quelli della Marvel. Vedremo!