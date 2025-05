Gabriele Muccino ritorna sul set: ancora senza titolo il suo nuovo film che corre sul confine tra il bene e il male

News Cinema

Nel cast del nuovo lavoro di Gabriele Muccino troviamo Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

Sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo film scritto e diretto da Gabriele Muccino. Ancora senza titolo, l'opera andrà ad aggiungersi alla lunga filmografia del regista dopo Fino alla fine, uscito al cinema lo scorso ottobre. Il cast di questa nuova avventura si compone di volti noti del nostro cinema: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini, affiancati dalle giovani Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

Il progetto è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone per Lotus Production, una società del gruppo Leone Film Group, in collaborazione con Rai Cinema e in associazione con Asa Nisi Masa. Un team tecnico di grande esperienza è al servizio del film: la fotografia è firmata da Fabio Zamarion, la scenografia da Massimiliano Sturiale, i costumi sono curati da Angelica Russo. L’aiuto regista è Claudio Aloia, il casting director Antonio Rotundi, con Andrea Passalacqua alla produzione esecutiva e Carlotta Galleni in qualità di produttrice delegata.

Il film, le cui riprese sono appena iniziate, è girato in parte nella città di Tangeri, in Marocco, e in parte a Roma. Il piano di lavorazione prevede otto settimane sul set. Senza titolo e con una trama ancora non annunciata, il comunicato stampa arrivato in redazione è corredato però da una dichiarazione di Lotus Production, che così recita: "Abbiamo iniziato un nuovo viaggio. Tra Tangeri e Roma prenderà forma il nuovo film di Gabriele Muccino in cui tornerà a raccontare le fragilità, i desideri, le insidie e i momenti di luce nei rapporti tra donne e uomini, madri e figlie, amanti e disincanti. Il film racconta della sottilissima linea tra bene e male e di ciò che scorre in mezzo alle nostre vite travolgendole spesso come un fiume in piena".