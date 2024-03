Furiosa: A Mad Max Saga, ecco il secondo trailer italiano ufficiale del film con Anya Taylor-Joy

News Cinema

George Miller ci riporta nel mondo post-apocalittico, desertico e spietato di Mad Max con questa origin story del personaggio omonimo interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road.

Sale l'hype per Furiosa: A Mad Max Saga, con questo secondo trailer italiano ufficiale del film di George Miller che fa la origin story del personaggio omonimo interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. In questo nuovo film il ruolo di Furiosa è interpretato da Anya Taylor-Joy, al cui fianco vedremo Chris Hemsworth, ma anche Alyla Browne e Tom Burke.

Questa la trama ufficiale:

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.