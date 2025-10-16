Fuoco e acqua, Avatar raccontato in un documentario per Disney+, ecco il trailer
S'intitola Fuoco e Acqua il documentario in due parti che sarà disponibile su Disney+ dal 7 novembre, in preparazione all'uscita natalizia di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron. Ecco il trailer in italiano dello speciale.
È plausibile che, ancora una volta, James Cameron riesca a sconvolgere ogni pronostico di boxoffice con Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della sua saga sci-fi, nei nostri cinema dal 17 dicembre. Per consentirci di prepaparci con una maggiore consapevolezza del lavoro mastodontico che c'è dietro questi film, il regista e la Disney il 7 novembre presentano su Disney+ "Fuoco e Acqua: Making Of dei film di Avatar", un vero e proprio documentario in due parti, disponibile per tutti gli abbonati. Ecco il suo trailer ufficiale in italiano.
Prima di Avatar: Fuoco e Cenere arriva il documentario Fuoco e Acqua
Il primo Avatar nel 2009 incassò nel mondo 2.743.580.000 dollari (includendo le riedizoni siamo sotto i 3 miliardi!), mentre il sequel Avatar: La via dell'acqua, giunto nelle sale a fine 2022, quando si pensava che l'esperienza cinematografica fosse stata distrutta dallo streaming durante il Covid, ne ha totalizzati 2.343.070.000. Insomma, scommettere contro James Cameron è sempre assai pericoloso, come ricorda ormai bene chi emetteva commenti sarcastici di fronte allo slancio romantico di Titanic nel 1997, verso un film che sembrava "superato".
In tempi di AI, nel documentario Cameron vuole sottolineare come lo spettacolo tecnico della saga di Avatar dipenda da una tecnologia usata solo come ottimale mezzo fornito ad attori e attrici, con una performance capture totale... molto umana. A livello di riconoscimenti, i due film hanno ottenuto rispettivamente tre Oscar (fotografia, effetti visivi, scenografia, su nove candidature) e una statuetta (effetti visivi, su quattro candidature). Certamente però i premi non sono la ragion d'essere di viaggi puramente cinematografici, da oltre quindici anni in grado di muovere verso le sale ondate di spettatori e spettatrici, di tutte le età. Ci attendiamo, anche per il bene del rito della sala, che James sappia ripetere il suo usuale miracolo anche con Avatar: Fuoco e Cenere, perché una cosa è certa: vedere gli Avatar in streaming non è proprio la stessa cosa... e non è un modo di dire. Leggi anche Avatar, Zoe Saldana supporta l'idea di un documentario per spiegare l'importanza del motion capture