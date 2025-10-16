Fuoco e acqua, Avatar raccontato in un documentario per Disney+, ecco il trailer

News Cinema

S'intitola Fuoco e Acqua il documentario in due parti che sarà disponibile su Disney+ dal 7 novembre, in preparazione all'uscita natalizia di Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della saga di James Cameron. Ecco il trailer in italiano dello speciale.

È plausibile che, ancora una volta, James Cameron riesca a sconvolgere ogni pronostico di boxoffice con Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della sua saga sci-fi, nei nostri cinema dal 17 dicembre. Per consentirci di prepaparci con una maggiore consapevolezza del lavoro mastodontico che c'è dietro questi film, il regista e la Disney il 7 novembre presentano su Disney+ "Fuoco e Acqua: Making Of dei film di Avatar", un vero e proprio documentario in due parti, disponibile per tutti gli abbonati. Ecco il suo trailer ufficiale in italiano.





