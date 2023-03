Frozen 3, l'entusiasmo degli autori delle musiche

News Cinema

L'annuncio di Frozen 3 ha spiazzato anche i compositori della saga, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, che hanno raccontato a Collider la loro reazione all'idea esposta dalla Disney.

In effetti l'annuncio qualche settimana fa di Frozen 3, per quanto non imprevedibile nel novero delle cose, è arrivato all'improvviso dal CEO Disney tornato in carica, Bob Iger. Soprende ancora di più sapere che il duo Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, autore delle canzoni mitiche della saga, non ne sapeva nulla esattamente come noi. A Collider hanno però raccontato che le delucidazioni avute dal team dei Walt Disney Animation Studios sono state entusiasmanti... Leggi anche Disney - Confermati ufficialmente i sequel di Toy Story, Zootropolis e Frozen 3

Frozen 3, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez non ne sapevano nulla

Hanno scritto "Let It Go" ("All'alba sorgerò") e "Into the Unknown" ("Nell'ignoto"), due canzoni iconiche di Frozen e Frozen 2, la prima premiata con l'Oscar e la seconda solo candidata: Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez hanno raccontato però di non essere stati informati dell'esistenza di un progetto concreto per Frozen 3 prima dell'annuncio di Bob Iger. Sentendosi giustamente cogenitori della saga, finora diretta da Chris Buck e Jennifer Lee (anche direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios), hanno comunque recuperato velocemente il tempo perduto. E quello che hanno saputo li ha motivati.

È stata una sorpresa anche per noi. [...] Ce l'hanno detto il giorno stesso, raccontandoci un po' quello a cui stavano pensando. Ci ha entusiasmati. Ora dobbiamo lasciare che le ruote di Hollywood comincino a muoversi, ma ci siamo veramente sentiti entusiasmati dalle loro idee. [...]

La cosa che ci piace della nostra carriera, se possiamo sbilanciarci a dire cosa ci piace, è che possiamo scegliere progetti che ci appassionano tanto. Per Frozen, quando ci mostrarono le immagini della piccola Anna e della piccola Elsa, ci dicemmo: "Sono Katie e Annie, le nostre figlie. Lo faremo per loro. È questo che dobbiamo dire al mondo adesso."