Frozen 2, la scena della morte di Olaf era diversa: "I bambini erano traumatizzati", racconta Josh Gad

News Cinema

Nella sua autobiografia ironica In Gad We Trust, il comico Josh Gad spiega che la prima versione della "morte" di Olaf in Frozen II aveva un registro diverso... che mandò nel panico disperato il pubblico infantile nelle proiezioni di prova. Come fu corretta?

Se pensate che la morte (provvisoria) di Olaf in Frozen II - Il segreto di Arendelle, uscito nel 2019, fosse una scena piuttosto forte specialmente per bambini e bambine, sappiate che l'ha pensato anche il suo doppiatore originale Josh Gad. Nella sua ironica autobiografia "In Gad We Trust", il comico ha raccontato come affrontò la registrazione di quella sequenza... e come furono costretti a rivedere l'approccio a quella scena, quando dalle proiezioni di prova arrivò un responso difficile: i piccoli spettatori erano sconvolti! Leggi anche Frozen, Josh Gad si è pentito di aver utilizzato la sua vera voce per Olaf

Olaf non moriva col sorriso in Frozen II, Josh Gad era in lacrime: "Mia moglie mi chiese: ma che ti stanno facendo lì alla Disney?"