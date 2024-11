Freud - L’ultima analisi: in anteprima esclusiva il poster italiano ufficiale del film con Anthony Hopkins

News Cinema

Anthony Hopkins torna al cinema con un nuovo ruolo di un personaggio iconico in Freud L'ultima analisi di Matt Brown. Mentre sta scoppiano la seconda guerra mondiale incontra un altro grande personaggio, lo scrittore C.S. Lewis. Ecco in anteprima esclusiva il poster del film in uscita al cinema il 28 novembre, distribuito da Adler Entertainment.

Dio esiste? Una domanda che risale alla notte dei tempi, da far tremare i polsi e la dialettica di chi si avventurasse a discuterne. Ma se il dibattito in questione coinvolge due personalità diverse ma grandiose come Sigmund Freud e C.S. Lewis, allora le cose diventano interessanti e stimolanti. Per esempio possono essere alla base di Freud - L'ultima analisi, versione per il grande schermo diretta da Matt Brown dell'omonima pièce teatrale di Mark St. Germain, a sua volta ispirata dal libro The Question of God, la questione di Dio, che nel sottotitolo chiarisce con sintetica precisione di cosa si tratti: C.S. Lewis e Sigmund Freud dibattono su Dio, amore, sesso e il senso della vita. Mica poco.





Anthony Hopkins regala un'altra interpretazione di un personaggio iconico nei panni del fondatore della psicanalisi, mentre lo scrittore de Le cronache di Narnia è Matthew Goode (Match Point). Nel cast ci sono anche Liv Lisa Fries e Jeremy Northam. Freud - L'ultima analisi uscirà nelle sale il 28 novembre per Adler Entertainment. Ambientato a Londra nel settembre 1939, mentre il mondo è sull'orlo della guerra, riunisce in una giornata memorabile, uno di fronte all'altro, un Freud da poco fuggito dal regime nazista, e lo scrittore C.S. Lewis. I due si impegnano intimamente in una monumentale sessione sulla fede nel futuro dell’umanità e nell’esistenza di Dio.

Vi presentiamo in esclusiva e anteprima il poster del film.