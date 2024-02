French Girl: Zach Braff incastrato in un triangolo amoroso nel trailer della rom-com con Vanessa Hudgens

News Cinema

La star di Scrubs è il protagonista di French Girl, frizzante commedia romantica a base di sofisticati manicaretti e confusione sentimentale. Vanessa Husgens e Evelyne Brochu sono i due affascinanti vertici del triangolo amoroso con Zach Braff. Scopriamo qualcosa in più grazie al trailer!

Per i fans della serie Scrubs non è strano immaginare Zach Braff coinvolto in peripezie sentimentali. La faccenda si fa più interessante nel momento in cui uno degli interessi amorosi dell'attore ha il bel volto di Vanessa Hudgens. È ciò che accade in French Girl, divertente commedia romantica indipendente scritta e diretta da James A. Woods e Nicolas Wright.

Qual è la trama della pellicola? Gordon Kinski (Braff) è un insegnante di scuola superiore che vive a Brooklyn, nonché un inguaribile romantico. È sul punto di chiedere alla sua fidanzata, Sophie Tremblay (Evelyne Brochu), di sposarlo. Tuttavia, improvvisamente, si ritroverà su un aereo diretto a Quebec City, città natale della ragazza.

Sophie, infatti, è una chef ed è stata contattata da un ristorante 3 stelle Michelin allo Chateau Frontenac. La lussuosa struttura è di proprietà della chef prodigio Ruby Collins (Vanessa Hudgens): il caso vuole che l'affascinante genio dei fornelli sia anche la vecchia fiamma di Gordon.

Nel cast, oltre alle star già citate, presenti anche William Fichtner, Luc Picard, Antoine Olivier Pilon, Isabelle Vincent, Charlotte Aubin e Muriel Dutil. Il film è prodotto da Valerie D'Auteuil, Andre Rouleau di Caramel Films e Anders Bard di aBard Production. La distribuzione è a cura di Paramount Global e Elevation Pictures.

A seguire, il trailer di French Girl.

Come si evince dal trailer, non sarà facile per Gordon entrare in sintonia con la famiglia canadese della sua Sophie, così diversa da lui. Come se non bastasse lo choc culturale, il protagonista dovrà anche fare i conti con lo spiazzante ritorno di Ruby nella sua vita. Dal tono generale del film, non è difficile intuire che imbarazzanti equivoci e situazioni paradossali saranno l'ingrediente principale della scoppiettante ricetta cinematografica.

Presentato in anteprima al Santa Barbara International Film Festival del 2024, French Girl arriverà nelle sale americane il prossimo 15 marzo. I registi hanno dichiarato a People che il film è una vera e propria lettera d'amore ai luoghi in cui sono nati e cresciuti: “La pittoresca Quebec City è diventata lo scenario perfetto per la nostra storia d'amore: paesaggi incantevoli, ricca storia, cibo delizioso e, cosa più importante, un popolo meraviglioso che venera la famiglia e la tradizione. Questo scenario, unito al mondo culinario frenetico e guidato dall’ego, infonde in French Girl l’energia di una fiaba moderna".