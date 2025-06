Frankenstein, il trailer con Oscar Isaac del film di Guillermo del Toro targato Netflix!

News Cinema

Netflix ha diffuso il primo trailer della nuova versione di Frankenstein, diretta da Guillermo del Toro e interpretata da Oscar Isaac. Il film, concepito non come un horror ma come un fantasy drammatico, sarà sulla piattaforma a novembre.

Bisognerà attendere novembre 2025 per guardare l'atteso Frankenstein di Guillermo del Toro, sua personale rilettura del capolavoro immortale di Mary Shelley, interpretata da Oscar Isaac nei panni del dottor Viktor Frankestein e da Jacob Elordi in quelli della Creatura. C'è però un primo solenne teaser trailer ufficiale in italiano, che dà anche modo di apprezzare l'usuale coreografia barocca comune a tutti gli spettacolari lavori del regista messicano. Nel cast ci sono anche Mia Goth (Elizabeth), Ralph Ineson, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen e Charles Dance.



Frankenstein: Il Teaser Trailer Italiano e la data di uscita del Film di Guillermo del Toro, con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz - HD

Frankenstein, da Mary Shelley a Guillermo del Toro, con la collaborazione di Oscar Isaac

Allo svelamento del teaser trailer di Frankenstein, è stata condivisa una sintesi che bene incapsula le suggestioni che dal lontano 1818 hanno travolto letteratura prima, col seminale romanzo di Mary Shelley, e il cinema, attraverso gli svariati adattamenti: "Uno scienziato brillante ma egocentrico porta in vita una creatura in un esperimento mostruoso che finirà per distruggere sia il creatore sia la sua tragica creazione." Il film è scritto, diretto e coprodotto da Guillermo Del Toro, ed è la seconda collaborazione del regista con Netflix, dopo il suo Pinocchio in stop-motion, premiato con l'Oscar per il miglior film di animazione. Guillermo sogna questo adattamento da oltre vent'anni, tanto che cominciò a parlarne addirittura dal 2007, spesso avviando la preproduzione, per poi inchiodare, per un motivo che nel 2016 spiegò con queste parole a Den of Geek: "Per me Frankenstein è l'apice di tutto, una parte di me vuole adattarlo, un'altra parte di me da più di 25 anni se la fa sotto. Sogno di poter fare il più bel Frankenstein mai realizzato, solo che poi una volta che l'hai fatto, l'hai fatto. Sia venuto grandioso o meno, ormai è fatta. Non puoi più sognarlo. È la tragedia di un cineasta. Ti venga da 10, ti venga da 6.5, ormai sei stato alle Olimpiadi, ti hanno giudicato!"

La produzione si è finalmente avviata nel 2023, anche se le tempistiche alterate dagli scioperi hanno portato Andrew Garfield a lasciare il ruolo della Creatura a Elordi. Le riprese si sono svolte dal febbraio al settembre 2024. Leggi anche Frankenstein, Guillermo del Toro e il suo approccio: "Una storia di genitori e figli, non un horror"