Frankenstein: Guillermo del Toro presenta il film in concorso a Venezia, sogno di una vita ed elogio dell'imperfezione

Al Festival di Venezia 2025, il regista messicano Guillermo del Toro porta, in concorso, Frankenstein, che considera un film sul diritto di restare umani in un'epoca di guerre e di odio nella quale le riposte stanno nell’arte e nell'amore.

Oggi all'ottantaduesima edizione della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia è il giorno di Guillermo del Toro e del suo Frankenstein, che porta sul grande schermo l'omonimo celeberrimo romanzo gotico di Mary Shelley. Per il regista messicano il film è un sogno diventato realtà, anche perché la creatura portata in vita nel libro da Victor Frankenstein è il suo mostro preferito.

Come per La forma dell'Acqua, Il Labirinto del fauno o Pinocchio, del Toro ha voluto creare un universo, rispettando la tradizione artigianale della settima arte e disdegnando la computer grafica.

Del cast di Frankenstein fanno parte Oscar Isaac (Victor Frankenstein), Jacob Elordi (il mostro), Mia Goth e Christoph Waltz, per fare solo alcuni nomi. Gli attori hanno accompagnato il film al festival insieme al regista, che durante la conferenza stampa ha parlato innanzitutto del suo infinito amore per la storia di Frankenstein: "È sempre stato una religione fin da quando ero bambino. Ho avuto un'educazione profondamente cattolica e non avevo mai compreso l'idea della santità, ma quando ho visto Boris Karloff su uno schermo cinematografico, ho capito cosa significasse essere un santo o un messia, quindi ho inseguito Frankenstein fin dall'infanzia e ho aspettato a lungo prima di poter fare un film nella migliore maniera possibile, sia da un punto di vista creativo che in termini di grandezza, perché per me era importante realizzare un film capace di colpire profondamente il mondo intero. Ora che l'ho finito, sono in preda alla depressione post partum”.

Poi Guillermo del Toro ha aggiunto: "Oscar Isaac ha paragonato il film a un banchetto, a cui erano invitati tutti gli attori. Quando fai un film, puoi decidere di essere per la troupe e il cast un ospite oppure un padrone di casa. Io volevo fare un banchetto di 20 portate per tutti, in modo che sentissero Frankenstein anche come un loro film, quindi avevo bisogno che fosse un progetto ambizioso e fatto con cura".

A proposito della ragione per cui ha detto no agli effetti speciali in gran quantità, del Toro ha spiegato: "Ho utilizzato costumi e scenografie reali perché avevo bisogno che ogni cosa sul set recitasse. Se dici a un attore: 'Recita con il green screen e rivolgiti a una pallina, il risultato è molto diverso da quello che otterrai se lo metti in un vero laboratorio con vere finestre, un vero soffitto alto e delle vere batterie giganti. Nel secondo caso l'attore interagisce davvero con ciò che ha intorno, dando anche una maggiore impressione di verità".

“La CGI è per perdenti” - ha detto a quel punto Christoph Waltz, che ama le risposte molto molto stringate. Oscar Isaac si è speso di più, condividendo con i giornalisti il modo in cui ha visto e vede il suo personaggio e come si è accostato a lui: "Ci siamo subito avvicinati a Victor considerandolo più un artista che uno scienziato, e questo per il modo in cui si veste, per come si muove e per il dolore che si porta dietro, e se ci pensate questo film parla di outsider, in altre parole di coloro che si sentono fuori posto, e io devo ammettere che i ruoli che preferisco interpretare sono quelli di uomini che hanno sempre guardato il mondo da dietro il vetro d'una finestra e quindi senza partecipare veramente all'esistenza. In questo senso Frankenstein è per me un film molto personale, e penso che una delle domande che pone sia: 'Come fai a vivere con un cuore spezzato?' o 'Che ne fai di un cuore spezzato?’, e spesso chi ha un cuore spezzato è capace di crudeltà. Tutto ciò che succede è il risultato del tentativo di queste persone di fare i conti con le conseguenze dell'avere un cuore spezzato, e Victor per me ha un cuore spezzato”.

Se è vero che ogni film ambientato in un periodo lontano dal nostro parla dell'oggi, Frankenstein è, a detta di del Toro, il riflesso di un'epoca tormentata dalle guerre a dall'odio, in cui nemmeno l'Intelligenza Artificiale ci fa dormire sogni tranquilli: "Viviamo in un tempo di terrore e di minacce" - osserva il regista. "L'antidoto, di cui l'arte è in possesso, è l'amore, insieme al perdono. L'interrogativo centrale del romanzo è: 'Cosa significa umano? Cosa ci rende umani?'. Non c'è compito più urgente del provare a restare umani in un momento in cui tutto sembra finto e ciò che siamo veramente rimane nascosto. L'essere umano ha un'infinità di sfumature: può essere bianco, nero, grigio, verde e tutte le diverse sfumature fra questi colori. Credo che questo film cerchi di insistere sul diritto che abbiamo di rimanere imperfetti e di comprendere l'altro anche nelle circostanze più difficili. Penso che Frankenstein sia un film molto biografico per me e anche per tutti coloro che cercano di preservare la propria anima in questi tempi che stiamo vivendo. Io non ho paura dell'Intelligenza artificiale ma della naturale stupidità”.

In Italia Frankenstein, che è targato Netflix, arriverà il 22 ottobre.