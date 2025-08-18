Frankenstein di Guillermo del Toro: i nuovi poster confermano che il film arriverà anche in sala, ecco quando

News Cinema

I nuovi poster del Frankenstein di Guillermo del Toro confermano che il film Netflix arriverà in sala per un periodo di tempo limitato e in cinema selezionati il 22 ottobre, prima di approdare sulla piattaforma streaming il 7 novembre.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/frankenstein/64218/video/?vid=47258" title="Frankenstein: Il Teaser Trailer Italiano e la data di uscita del Film di Guillermo del Toro, con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz - HD">Frankenstein: Il Teaser Trailer Italiano e la data di uscita del Film di Guillermo del Toro, con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz - HD</a>

Frankenstein di Guillermo del Toro, i nuovi poster confermano che il film arriverà anche in sala

Prima di debuttare su Netflix dal 7 novembre, Frankenstein di Guillermo del Toro avrà una limitata uscita in sala a partire dal 22 ottobre 2025. A confermarlo sono i nuovi poster, che mostrano il dr. Victor Frankenstein (Oscar Isaac) e la Creatura (Jacob Elordi), entrambi di spalle. Mentre il mostro è circondato da un paesaggio innevato e desolato, il suo creatore è nella stanza dove ha condotto gli esperimenti e da cui il mostro è scappato. Anche queste due nuove immagini riportano la didascalia "Solo i mostri giocano a fare Dio", che richiama bene sia il messaggio del film, sia l'aspetto mostruoso e inquietante dei personaggi della pellicola.

Frankenstein è la "storia preferita" di Guillermo del Toro, che dopo anni ha finalmente deciso di adattare il romanzo del 1818. La pellicola è la seconda collaborazione tra il regista messicano e la piattaforma di streaming, dopo Pinocchio. Nel cast ci sono Oscar Isaac, Jacob Elordi - che ha sostituito Andrew Garfield - Mia Goth, che interpreta Elizabeth, promessa sposa del fratello di Victor, Ralph Ineson, Lars Mikkelsen, Chrisoph Waltz, alias il mercante d'armi Harlander, e Charles Dance, che impersona Leopold Frankenstein, il severo padre di Victor e William, suo fratello minore, interpretato da Felix Kammerer.

Nonostante le atmosfere inquietanti e cupe, il film di del Toro non trascurerà il lato più umano ed emotivo, ricordando al pubblico che anche nei mostri più terrificanti è possibile scorgere un barlume di umanità. Come dichiarato dal regista a EW, infatti, il film sarà anche una storia di padri e figli: "Una persona l'altro giorno mi ha chiesto: ci saranno scene che faranno molta paura? Per la prima volta ho realizzato che per me è una storia che tocca il cuore. Estremamente personale. Mi pongo domande sull'essere padre, sull'essere figlio... non sto facendo un horror, assolutamente no".