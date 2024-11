Francesco Guccini al cinema: il film concerto Fra la Via Emilia e il West torna in sala in versione restaurata

News Cinema

Dal 5 all’8 dicembre i fan di Francesco Guccini potranno vedere nelle sale cinematografiche il film concerto Fra la Via Emilia e il West, girato a Bologna nel 1984. Verrà inoltre ripubblicato il doppio album con lo stesso titolo.

Fra la via Emilia e il West non è soltanto un verso della canzone di Francesco Guccini "PIccola città" ma anche il titolo di un doppio album dal vivo del celebre cantautore e un film concerto girato in Piazza Maggiore a Bologna il 21 giugno del 1984. Siccome sono passati 30 anni da quel glorioso giorno, e il disco è uno dei più belli della storia della canzone italiana, il film concerto arriva nelle sale in versione restaurata con audio 5.1. Resterà in cartellone dal 5 all'8 dicembre e le prevendite apriranno il 20 novembre. Chi comprerà il biglietto di Fra la Via Emilia e il West avrà il piacere di vedere un'inedita introduzione video di Francesco Guccini.

Ma non finisce qui, perché, in concomitanza all'uscita del film, verrà ripubblicato anche il doppio album live omonimo che contiene le canzoni più celebri di Francesco Guccini, pubblicato nel 1984 come risultato di 4 concerti che il cantautore modenese tenne quell'anno. La riedizione di "Fra la via Emilia e il West" ha un audio completamente rimasterizzato.

Fra la Via Emilia e il West: la spiegazione del titolo del doppio album live

Il concerto di Bologna del 1984 rimane storico, sia per l'entusiasmo e la partecpazione del pubblico che per i musicisti che hanno accompagnato Francesco Guccini e che lui non ha mancato di presentare: Antonio Marangolo al sax, Ares Tavolazzi al basso, Ellade Bandini alla batteria, Vince Tempera al piano e alla tastiera, Juan Carlos Biondini alla chitarra. Quanto al titolo del film concerto e del doppio album, abbiamo già detto che è un verso della bellissima "Piccola città". Prima di cantarla, Guccini ha fatto un piccolo monologo, che tutti ricorderanno, che spiega cosa c'entrava la Via Emilia con il West. Eccolo:

La via Emilia tagliava Modena in due; la strada dove abitavo, da una parte, si incrociava con essa. Dall'altra parte c'erano già gli ampi campi della periferia. Erano un po' il nostro "West" domestico: bastava fare due passi, o attraversare una strada, e c'erano già indiani e cow-boys, cavalli e frecce; c'era, insomma, l'Avventura, tradotta in "padano" dai film e dai fumetti. Poi la via Emilia continuò a tagliare Modena in due, ma il West aveva volto diverso, e il "mito americano", quello di tante generazioni oltre alla mia, parlava lingua diversa, quella del rock, delle copertine dei dischi, della faccia di James Dean in Gioventù bruciata, dei libri che altri appena prima di noi avevano scoperto e voltato in italiano. Ma i due riferimenti esistevano sempre, un piede di qua e uno di là, il sogno (meglio, l'utopia) e la realtà.