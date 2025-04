Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, un nuovo trailer del film di Guy Ritchie in arrivo su Apple TV+

News Cinema

Il nuovo film dell'instancabile regista inglese, protagonisti John Krasinski e Natalie Portman, debutta il 23 maggio sulla piattaforma della mela. Ecco il nuovo trailer di Fountain of Youth - L'eterna giovinezza.

Vi presentiamo un nuovo trailer di Fountain of Youth - L'eterna giovinezza, nuovo film Apple Original diretto dall'instancabile Guy Ritchie e in arrivo il 23 maggio sulla piattaforma streaming della mela, Apple TV+.

Film d'azione e avventura che si ispira al mito antichissimo della Fonte della giovinezza, sorgente le cui acque avrebbero poteri miracolosi on grado di ringiovanire e donare la vita eterna a chi le beve, il film di Ritchie vede protagonisti John Krasinski e Natalie Portman nel ruolo di due fratelli (che si ritrovano dopo anni di lontananza e collaborano a una serie di rapine in giro per il mondo allo scopo di trovare, appunto, la mitologica Fonte della Giovinezza. Grazie alla loro conoscenza della storia, dovranno seguire gli indizi per risolvere il mistero, in un'avventura epica che cambierà le loro vite per sempre, e che forse li porterà all’immortalità.

Al fianco di questi due protagonisti ci sono anche Eiza Gonzalez (che con Ritchie ha lavorato anche in Il ministero della guerra sporca, e sarà anche nel prossimo In the Grey), Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo e il grande Stanley Tucci. Il copione di Fountain of Youth è firmato da James Vanderblit, sceneggiatore di film come Zodiac, The Amazing Spider-Man, Murder Mistery e i due nuovi Scream.

