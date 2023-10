Foto di famiglia: i sogni nel cassetto cominciano a diventare realtà in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Arriva nelle sale il 19 ottobre, distribuito da Officine UBU, Foto di famiglia. Il film racconta la vera storia del fotografo giapponese Masashi Asada, che nei suoi ritratti di famiglia metteva in scena i sogni e i desideri dei suoi cari. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Si dice che la fotografia rubi l'anima alle persone e anche che sia una maniera per esorcizzare il passaggio del tempo e la morte. La fotografia rende il passato un eterno presente e nello stesso tempo rimanda al futuro sia prossimo che lontano, al giorno in cui qualcuno, vedendo vecchie foto, ricorderà e conoscerà.

Del potere di questa forma d’arte, che è nata prima del cinema, era ed è consapevole il fotografo giapponese Masashi Asada, la cui vicenda ha ispirato la commedia Foto di famiglia.

La vera storia di Masashi Asada alla base del film

Diretto da Ryôta Nakano, Foto di famiglia è la storia di un uomo che decide di immortalare i sogni in maniera da renderli possibili. Il protagonista della storia conserva il nome del fotografo ed è il componente più strambo di una famiglia formata da un padre, una madre e due fratelli. Masashi ha sempre avuto una passione per la fotografia e quando scopre che suo padre avrebbe tanto voluto diventare un pompiere, invece di fare il "mammo", lo fa vestire da vigile del fuoco e lo fotografa. Al primo scatto se ne aggiungono altri, che consegnano alla posterità "l'avrei voluto" della mamma di Asada, che si è spesso immaginata moglie di un gangster della Yakuza, e del fratello maggiore, che avrebbe voluto fare il pilota di Formula 1.

Masashi Asada non si limita a ritrarre i familiari armati di idranti, caschi e pistole, ma organizza vere e proprie messe in scena, un po’ in stile David La Chapelle. La sue fotografie diventano una raccolta intitolata Asadake! e nel 2008 arriva un prestigioso premio. Asada comincia allora a ritrarre altre "fantasie", ma quando nel 2011 Il Grande Terremoto del Giappone Orientale, seguito da uno tsunami, porta morte e devastazione, il nostro entra a far parte di una squadra di volontari che cercano di salvare le fotografie e gli album nelle case devastate dal disastro per restituirli ai parenti delle vittime.

Terminata l’emergenza, Masashi Asada torna a scatti più intimi, ad esempio a una serie di foto di suo figlio, che fotografa da ogni angolazione chiedendo a persone estranee di tenerlo in braccio. Il risultato di questo "sforzo" finisce nell’album La mia famiglia.

Un giornalista francese che ha dedicato ad Asada un articolo ha scritto, a proposito dell'arte del maestro, una frase bellissima, che puntualmente riportiamo:

Nell'ora del cinismo umano e visivo, e del finto naturalismo, la sincerità tenera e teatrale di Masashi Amada ha il valore di antidoto.

In Foto di famiglia, Masashi Asada ha il volto di Kazunari Ninomiya, che abbiamo conosciuto in Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood. Nella clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva, il giovane uomo sta parlando con il padre davanti al mare. Il genitore, che ripensa alla sua vita, gli confida che avrebbe voluto, come già detto, diventare un pompiere. Il film esce il 19 ottobre distribuito da Officine UBU.