Forrest Gump 2, Tom Hanks rivela che se ne discusse

Sarebbe stato possibile un Forrest Gump 2? Tom Hanks ha rivelato che lui e Robert Zemeckis ne parlarono. E la conversazione prese rapidamente una certa piega...

In una Hollywood che è sempre stata sensibile ai sequel, è mai possibile che non si sia mai parlato di un Forrest Gump 2? Essendo un film drammatico e autoriale, verrebbe da escluderlo, eppure nessuna possibilità viene scartata a priori in quel mondo, e infatti Tom Hanks ha confessato l'impensabile al podcast di Happy Sad Confused. Leggi anche Tom Hanks scherza sul Codice Da Vinci, Robert Langdon e Dan Brown: "Balle commerciali"

Tom Hanks su un sequel per Forrest Gump: "Ne abbiamo parlato, ma..."

Uscito nel 1994, Forrest Gump con Tom Hanks, diretto da Robert Zemeckis, portò a casa sei Oscar (tra cui quelli al regista e all'attore), superando di tre volte negli incassi, solo negli USA, il budget investito nella sua produzione. Un successo che celebrava un eroe suo malgrado, testimone ingenuo della storia americana recente, basandosi sul romanzo di Winston Groom. Premesse particolari, che non suggeriscono proprio immediatamente la possibilità di un Forrest Gump 2: non ti aspetti una saga da una storia così particolare. Eppure, forse per esorcizzare, Hanks e Zemeckis, grandi amici fino al Pinocchio pubblicato proprio oggi su Disney+, ne discussero sul serio... per poco! Tom ha scherzato.

Dirò solo che, dopo diverso tempo, provammo a parlare di un altro Forrest Gump, ma la conversazione non durò più di quaranta minuti. Nulla di fatto. Dicemmo: "Ma per carità, dai!" Feci una cosa intelligente, perché non ho mai firmato un contratto che mi obbligasse a sequel. Ho sempre detto così: "Ragazzi, se c'è una ragione per farlo, lo faremo. Ma non potete costringermi." C'è questa inclinazione naturale del puro commercio che dice: "Se hai avuto un successo, insisti sulla stessa cosa e avrai un altro successo."