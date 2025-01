Fondazione Anica Academy Ets: nel 2025 al via nuovi progetti di formazione, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2024

News Cinema

Con oltre 2000 ore di lezione, 230 studenti coinvolti e una crescita di oltre il 60% rispetto al 2023, nel 2024 l’Academy si conferma nel panorama italiano un punto di riferimento sia per i giovani talenti sia per i professionisti.

Fondazione Anica Academy continua ad affermarsi come un pilastro della formazione per il cinema e l’audiovisivo, come testimoniano gli ottimi risultati ottenuti nel 2024 e i prossimi progetti che saranno realizzati nel nuovo anno.

“Il successo e l’apprezzamento che i nostri talenti riscuotono sono la conferma di quanto sia fondamentale investire in una formazione d’eccellenza. Per questa ragione, Fondazione Anica Academy ha deciso di accompagnarli nel loro splendido e avventuroso viaggio attraverso l’organizzazione di percorsi innovativi, a vocazione internazionale, condotti da insegnanti di altissimo livello, che coniugano creatività, competenze tecniche e inclusività”, dichiara Francesco Rutelli, Presidente di Anica Academy ETS. “Vogliamo continuare a investire sul talento e formare figure professionali capaci di contribuire significativamente alla competitività dell’industria italiana del cinema e dell’audiovisivo, anticipando e affrontando con determinazione le sfide future di settori in continua trasformazione”.

FORMAZIONE D’ECCELLENZA E INCLUSIVITÀ

Con oltre 2000 ore di lezione erogate, 230 studenti e oltre 100 professionisti coinvolti come formatori, Anica Academy ETS nel 2024 prosegue nel suo impegno di garantire un’offerta formativa all’avanguardia e interdisciplinare rivolgendosi a tre target principali: giovanissimi, mediante l’orientamento ai ruoli e alle professioni del cinema e dell’audiovisivo; neolaureati, con corsi e Master di avvio alla carriera che indirizzi verso prime esperienze lavorative nel settore prescelto; professionisti, con corsi di specializzazione atti a supportare cambi di carriera e allargamento della sfera lavorativa.

I corsi di Anica Academy seguono tutta la filiera industriale dell’audiovisivo, dalla scrittura alla distribuzione, concentrandosi su aree e ambiti innovativi e dal respiro internazionale. Nel 2024 sono stati erogati 14 percorsi formativi tra Master, corsi di orientamento, alta specializzazione e workshop, con una crescita rispetto al 2023 di oltre il 60% in termini di ore formative e numero di studenti partecipanti. Dalla nascita nel 2020, Anica Academy ETS ha erogato oltre 4000 ore formative per 400 studenti partecipanti.

Come Fondazione non a scopo di lucro, Anica Academy ETS, con il supporto dei suoi Partecipanti Fondatori (ANICA, Medusa Film, Netflix, Paramount Global, Rai, Vision Distribution) e Partecipanti Aderenti (Gaumont Italia, Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale, LABS di FAPAV) si è impegnata in azioni di impatto sociale, quali percorsi di orientamento per i giovanissimi (come la Summer School di Milano, realizzata in collaborazione con Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale e il supporto di Lombardia Film Commission e Fondazione Cineteca Milano), l’innovativo corso Sostenibilità ESG per l’Audiovisivo, il primo corso in Italia per Intimacy coordinator certificati (in collaborazione con Netflix e Sky Studios), e con la possibilità di accessi gratuiti o agevolati per donne e talenti a basso reddito, sostenuti da UniCredit e altri donatori privati, su corsi bandiera come il Master Creare Storie.

UN 2024 TRA CONFERME E COLLABORAZIONI STRATEGICHE

Il 2024 è stato un anno di crescita e di costruzione di nuove relazioni istituzionali. Importante per le attività dell’Academy il sostegno ricevuto da soggetti pubblici e privati: Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Fondazione Calabria Film Commission, Motion Picture Association, UniCredit, Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale.

Anica Academy ETS continua la sua stretta relazione con l’Industry attraverso collaborazioni con le principali associazioni di settore. Tra queste, ad esempio, Cartoon Italia per il Corso in Direzione di produzione per l’Animazione - il primo in Italia - e le principali associazioni degli autori e sceneggiatori italiani, 100autori e Writers Guild Italia, per i workshop di scrittura. Fondamentali in quest’ottica le Film Commission (ad esempio Toscana Film Commission, Campania Film Commission, Lombardia Film Commission e Torino Piemonte Film Commission): la collaborazione è infatti orientata a promuovere la formazione a livello territoriale, realizzando iniziative mirate a far crescere le professionalità residenti, come i corsi per Ispettore di Produzione, Fonico di Presa diretta cinematografica e il concorso di idee “Creatività Talentuosa”, svolti in Regione Calabria con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission. Il supporto delle Film Commission si esprime anche attraverso i contributi su Corsi svolti nella sede romana di Anica Academy, a sostegno di studenti residenti in Regione: è il caso di Calabria FC per il Master Creare Storie e di Campania FC per la prima edizione del corso di Economia e Finanziamento per l’Audiovisivo.





2025: L’ANNO DELLE NOVITÀ

We Are The Industry: nel 2025 Fondazione Anica Academy continuerà nella sua missione di formazione strettamente legata ai bisogni dell’Industria Audiovisiva, con l’obiettivo di far crescere la professionalità e la competitività internazionale del mercato italiano. La Fondazione darà il via, tra gli altri, a due corsi dal forte taglio internazionale: Crime Fiction - Strategie e analisi, sulle tecniche avanzate per strutturare pilot, serie e protagonisti di serie crime per cinema, TV e piattaforme, in partenza a febbraio, e Line Producing, un corso incentrato sul budget e la pianificazione per il cinema e l’audiovisivo, in partenza a marzo. È prevista anche la terza edizione del corso di Economia e Finanziamento per l’Audiovisivo e nuovi workshop sull’analisi della sceneggiatura e sugli strumenti per affrontare i mercati internazionali. In estate tornerà la Summer School, la principale iniziativa di Anica Academy rivolta all’orientamento delle nuove generazioni di talenti dell’audiovisivo.

Anica Academy continuerà a porre l’attenzione su ambiti quali l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusione. Altra novità del 2025 è la partnership con Diversifind, la piattaforma nata per facilitare l’accesso a opportunità professionali per talenti sottorappresentati. Saranno inoltre previsti percorsi nell’ambito delle nuove tecnologie (AI, VR, XR, VFX), delle nuove professioni (due nuovi workshop dedicati al ruolo dell’Intimacy Coordinator, che seguono in linea temporale quello lanciato, per la prima volta in Italia, proprio da Anica Academy nel 2023), e della sostenibilità ESG. In programma anche un corso in Business Affairs, percorsi dedicati alle aree della Distribuzione e dell’Esercizio, un corso sull’International Pitching per autori, un corso in collaborazione con FAPAV incentrato sulla cybersecurity e sui rischi derivanti dalla pirateria, e nuovi corsi in collaborazione con Calabria FC.

Anica Academy ETS è stata creata nel 2020 da ANICA, Medusa Film, Netflix, Rai, Paramount e Vision Distribution, a cui si sono uniti nel corso del tempo anche Gaumont Italia, EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS e LABS - Learn Antipiracy Best Skills DI FAPAV. Una realtà guidata dal Presidente Francesco Rutelli, dalla Segretaria Generale Francesca Medolago Albani e dal Direttore Sergio Del Prete, che nasce con l’obiettivo primario di ideare, sviluppare e organizzare percorsi di formazione, di base e altamente specialistici, nelle professioni del cinema e dell’audiovisivo. Si rivolge sia ai professionisti che vogliono perfezionare competenze già acquisite, sia ai giovani diplomati che guardano all’audiovisivo come settore che offre reale possibilità di occupazione qualificata, in linea con conoscenze e capacità. In coerenza con il suo DNA di matrice industriale, la scuola offre l’esperienza sul campo – learning by doing - come uno degli elementi chiave di tutti i corsi, declinata sulle specificità di ognuno, con particolare attenzione all’orientamento e accompagnamento verso ulteriori specializzazioni o verso il mondo del lavoro per i più giovani. Le principali aziende del settore e le Associazioni di categoria sono coinvolte nei corsi di Anica Academy ETS, tra cui WIFTMI, Cartoon Italia, WGI, 100autori, Motion Picture Association.