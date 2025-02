FolleMente: perché le voci interiori dei protagonisti del film di Paolo Genovese usano attrezzi ginnici

News Cinema

Le emozioni antropomorfe dei due protagonisti di FolleMente fanno ricorso ad attrezzi ginnici o comunque compiono sforzi fisici. Paolo Genovese ha spiegato il perché. Intanto il film sta sbancando i botteghini ed è il titolo italiano con il migliore esordio dalla fine della pandemia.

Che FolleMente avrebbe sbancato i botteghini nel primo weekend di programmazione un po’ ce l'aspettavamo, sia per l'originalità del soggetto e l'ottima sceneggiatura che per il cast all star e ben assortito. Lo speravamo anche, perché ultimamente la commedia italiana ha conosciuto una fase altalenante.

Il nuovo film di Paolo Genovese intrattiene, fa ridere, ma induce anche a riflettere sul rapporto uomo-donna, sulla coppia ai giorni nostri e sulle maschere che indossiamo in alcune circostanze della vita, a cominciare dal primo appuntamento con qualcuno che ci piace, e FolleMente è proprio la cronaca di un primo appuntamento. Piero e Lara cenano a casa di lei e, durante l'intera serata, nella testa di ognuno si combatte una guerra tra emozioni, e queste emozioni - 4 a testa - hanno un corpo, un volto e una volontà autonoma.

Tornando agli incassi, FolleMente ha guadagnato, solo nel primo fine-settimana, oltre 4 milioni di Euro, che significano la migliore apertura per un film italiano dal post pandemia. Come ha raccontato Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution, "molte sale hanno fatto registrare sold out in tutti gli spettacoli del weekend e il passaparola sembra davvero molto positivo ed efficace. Il regista e i protagonisti che hanno accompagnato il film nei saluti in sala sono stati accolti da vere e proprie ovazioni".

Il tour di Paolo Genovese, Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Marco Giallini & Co., sta proseguendo e toccherà nell'immediato diverse città.

Leggi anche FolleMente: recensione della commedia di Paolo Genovese sulle nostre voci interiori al primo appuntamento

Follemente e la metafora della fisicità e degli attrezzi ginnici

Durante la serata casalinga di Piero e Lara, le voci interiori di entrambi compiranno un vero tour de force. Saranno soprattutto i maschietti a sudare sette camicie, e questo perché si troveranno a impiegare diversi attrezzi ginnici o a muoversi a velocità sostenuta. Quando FolleMente è stato presentato alla stampa, Paolo Genovese ha spiegato il significato di questa scelta narrativa:

La metafora della fisicità e degli attrezzi ginnici non riguarda tanto l'amore in generale quanto la mente umana, perché la mente umana si trova a faticare in una molteplicità di circostanze. La mattina, quando entro in un bar e devo decidere se prendere o no un cornetto, la mia mente fa fatica. Facciamo fatica a decidere ogni minima cosa, pensiamo tutto e il contrario di tutto e quello che viene fuori è soltanto una piccola parte dei nostri pensieri, quindi apparentemente uno può perfino sembrare decisionista, ma per arrivare a quella decisione quanta energia che si spreca! Per esempio per me è uno sforzo immane valutare i pro o i contro di una scelta, capire cosa sia giusto e cosa invece sia sbagliato. Spesso il cervello ci fuma ed è difficile staccare, ma quando ci riusciamo è bellissimo, quindi l'immagine della fatica dei pensieri rappresentata dagli attrezzi ginnici mi sembrava molto chiara e in grado di portare lo spettatore a immedesimarsi nei personaggi e nella storia.

Oltre a Pilar Fogliati, Edoardo Leo e Marco Giallini, in FolleMente recitano Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta, Claudio Santamaria, Rocco Papaleo e Maurizio Lastrico. Rivediamoli tutti in azione nel trailer del film: