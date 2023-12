Foglie al vento: una clip in anteprima esclusiva del nuovo film Aki Kaurismäki

News Cinema

Debutta nelle sale italiane il 21 dicembre con Lucky Red il nuovo, bellissimo film di Aki Kaurismäki, la favola di Natale di cui non sapevate di avere bisogno ma di cui non potrete fare a meno. Ecco una clip italiana in anteprima esclusiva di Foglie al Vento, Premio della Giuria allo scorso Festival di Cannes.

Sul nuovo film di Aki Kaurismaki, Foglie al vento, si può fare un discorso molto simile a quello fatto spesso su Coup de chance di Woody Allen (e, forse, non è del tutto un caso che entrambi i film arrivino in Italia con Lucky Red).

Anche Foglie al vento, infatti, è un tipico film del suo autore, e riconferma uno stile e una serie di ossessioni. Ma in entrambi i casi questi due registi sono arrivati a una consapevolezza, una padronanza e una confidenza così assolute con le loro storie e col cinema, da riuscire a cogliere un'essenzialità totale, un'economia di gesti, parole e movimenti che, sfrondando ogni possibile superfluo, rasenta la perfezione, quella di certi maestri zen.

Presentato al Festival di Cannes lo scorso maggio, dove ha vinto il Premio della Giuria, un premio non ritirato da un Kaurismaki allergico alle cerimonie e convinto - non a torto - di meritare di più, Foglie al vento arriva nei nostri cinema il 21 dicembre, e il consiglio è quello di non perderlo per nessun motivo al mondo, perché si tratta di un film semplice, breve e essenziale, che però ha dentro così tanto amore per il cinema, per la vita e per il sentimento da lasciare senza fiato.

Quella che racconta è una storia d'amore e di speranza impregnata di alcool e di malinconia, di solitudine e di musica, una storia minimale e laconica dove le parole sono poche e le passioni tante. Protagonisti, un lui e una lei, due solitudini che il destino ha fatto incontrare e che poi ha deciso di separare, ma che riusciranno a ritrovarsi con la forza dell'amore e della gentilezza.

Una favola, Foglie al vento. La favola di Natale di cui non sapevate di aver bisogno. Ora però lo sapete.

Questa qui di seguito è una clip del film di Aki Kaurismaki che vi presentiamo in anteprima esclusiva:



Foglie al Vento: Una Clip Ufficiale Italiana in Anteprima Esclusiva del Film - HD