Fly Me to the Moon, il primo trailer ufficiale con Scarlett Johansson e Channing Tatum

È arrivato il primo trailer di Fly Me to the Moon, la commedia romantica interpretata da Scarlett Johansson e Channing Tatum, ambientata negli anni Sessanta. Al cinema da luglio.

Fly to the Moon, di cui vi presentiamo il primo trailer ufficiale, è una commedia romantica che vedrà agire sullo schermo Scarlett Johansson e Channing Tatum, alla loro prima vera collaborazione. La storia, che ha come sfondo la corsa allo spazio, si ambienta negli anni Sessanta, per la regia di Greg Berlanti. Nel cast c'è anche Woody Harrelson.





Fly Me to the Moon, la storia del film con Channing Tatum e Scarlett Johansson

Fly Me to the Moon si presenta come una storia d'amore ambientata negli anni 60, durante la corsa allo spazio tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Nonostante Scarlett Johansson e Channing Tatum non siano mai stati sullo schermo effettivi coprotagonisti di un film, hanno comunque recitato negli stessi set in precedenza una prima volta in Don Jon (2013) di e con Joseph Gordon Levitt (dove Tatum aveva un piccolo ruolo), in un altro caso nel corale Ave, Cesare! dei fratelli Coen (2016).

La vicenda si ambienta alla NASA negli anni Sessanta della corsa allo spazio, in concorrenza con l'URSS. Il direttore del lancio Cole Davis (Channing Tatum) ha bisogno di aiuto per "vendere" all'opinione pubblica la missione dell'Apollo 11 che dovrebbe sbarcare sulla Luna. Ad aiutarlo arriva l'esperta di marketing Kelly Jones (Scarlett Johansson), che si ritrova a organizzare le riprese di un finto allunaggio, nel caso quello reale non vada in porto come previsto. Pur attratto da Kelly, Cole giudica la cosa altamente offensiva...

Coprodotto dalla stessa Johansson, il film è sceneggiato da Rose Gilroy, da un soggetto di Bill Kirstein & Keenan Flynn. Berlanti in passato ha diretto commedie come Tre all'improvviso e Tuo, Simon.