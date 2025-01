Flow candidato a due Oscar: il regista segue le nomination col suo cane, il video

News Cinema

Gints Zilbalodis, con doppia candidatura agli Oscar 2025 per il suo gioiello animato Flow (miglior film di animazione e internazionale), ha seguito le nomination così: col suo cane. Una compagnia ideale per aiutarsi a contenere l'umano orgoglio.

E così Flow di Gints Zilbalodis esce dalle nomination agli Oscar 2025 con ben due candidature di peso: non solo quella doverosa come miglior film di animazione, ma anche quella come miglior film internazionale, in rappresentanza della Lettonia (ed è il primo lungometraggio lettone a ottenere più di una nomination!). Vi chiederete: con quale apprensione il giovanissimo Gints avrà seguito l'annuncio delle candidature? Moderata: per calmarsi ha mangiato una mela in compagnia del suo cane, che ha esibito un nobile distacco di fronte a quest'umano orgoglio. Qui l'embed del video su Instagram.





Flow - Un mondo da salvare, l'Oscar è il nuovo traguardo del suo autore Gints Zilbalodis