Florence Pugh ricorda il suo ingresso nel MCU: "Molti registi indipendenti non hanno apprezzato la mia scelta"

News Cinema

Florence Pugh, lanciata da alcuni progetti indipendenti, ha poi debuttato nel MCU nel ruolo di Yelena Belova. Una scelta, però, che ha compromesso la sua carriera nel circuito indie, come ricordato dall'attrice durante una recente intervista.

Florence Pugh - astro nascente del cinema contemporaneo - è stata lanciata da alcuni progetti indipendenti, fra cui spiccano Lady Macbeth e Midsommar - Il villaggio dei dannati. Un piccolo mondo, nel quale l'artista è riuscita a ritagliarsi un posto privilegiato, salvo poi esserne "cacciata" per la sua scelta di debuttare anche nel mercato mainstream, accettando il ruolo di Yelena Belova nel MCU. A raccontare i retroscena di quanto accaduto è stata la stessa attrice, durante una recente intervista.

Florence Pugh ricorda il suo esordio nel MCU e la "rabbia" dei registi indie

Florence Pugh ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe in Black Widow, interpretando la sorella di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Yelena Belova. Una decisione che però ha avuto un'enorme ripercussione sulla sua carriera nel circuito indipendente, dal momento che molti registi non hanno condiviso la sua scelta di debuttare nel cinema mainstream, prendendo parte ad uno dei franchise simbolo di quel "mondo". Come raccontato dalla stessa attrice ai microfoni del TIME Magazine, l'MCU ha infatti rappresentato una grande svolta nella sua carriera, non apprezzata però da tutti:

Così tante persone del circuito dei film indie si sono realmente arrabbiate con me. Era come se pensassero: "Grandioso, ora l'abbiamo persa per sempre. Ma io sto continuando a lavorare duramente, come sono abituata a fare. Dopo essere entrata nel MCU ho continuato a girare un film dopo l'altro. Semplicemente le persone adesso li guardano. Devi semplicemente essere un po' più organizzato con le tempistiche.

Pugh ha poi ripreso il ruolo di Yelena Belova nella serie Hawkeye, dove ha recitato al fianco di Jeremy Renner (Clint Barton \ Occhio di falco), Hailee Steinfield (Kate Bishop \ Occhi di falco II), Vincent D'onofrio (Kingpin) ed Alaqua Cox (Maya Lopez), la quale debutterà a breve nella serie standalone Echo. Yelena Belova farà poi parte della squadra protagonista di Thunderbolts, che riunirà sul grande schermo gli antieroi più famosi del MCU - Bucky Barnes\Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), Wyatt Russell (U.S Agent), Olga Kurylenko (Taskmaster), Julia Louis-Dreyfus (Contessa Valentina Allegra de la Fontaine), Hannah John-Kamen (Ghost) e David Harbour (Red Guardian). Nel cinecomic - diretto da Jake Schreier - figurano anche Steven Yeun e Ayo Edebiri in due ruoli ancora non rivelati. Florence Pugh ha poi continuato la sua carriera alternando progetti indie e grandi produzioni - Don't Worry Darling, Il prodigio di Sebastián Lelio ed A Good Person di Zach Braff - ed è attesa in Dune: Parte II di Denis Villeneuve e in Oppenheimer di Christopher Nolan, in cui interpreta la psichiatra Jean Tatlock, amante dello scienziato. Non resta dunque che attendere aggiornamenti sulla carriera in ascesa della giovane interprete.