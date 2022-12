Florence Pugh e Morgan Freeman insieme nel trailer di A Good Person

News Cinema

Il film è la terza regia di un lungometraggio di Zach Braff, l'attore americano celebre per il ruolo di John Dorian nella serie tv Scrubs che aveva esordito alla regia nel 2004 con l'ottimo La mia vita a Garden State.

Ve la ricordate Scrubs? La divertentissima serie tv di ambientazione ospedaliera che all'inizio degli anni Duemila ha rappresentato la versione comico-demenziale della celebre E.R.? Se sì, vi ricorderete sicuramente anche di Zach Braff, l'attore principale, quello che interpretava il ruolo di John Dorian, meglio noto come J.D., il protagonista della serie assieme alla Elliot Reid di Sarah Chalke, e il Turk di Donald Faison.

Pur non avendo mai smesso di recitare, Braff si è dedicato anche alla regia, dirigendo alcuni episodi di Scrubs ed esordendo nel 2004 con l'ottimo La mia vita a Garden State. Da allora ha diretto poi altri due lungometraggi (Wish I Was Here e Insospettabili sospetti) e puntate di serie come Garage Bar e Ted Lasso.

Ora Braff è tornato a dirigere un film, che si intitola A Good Person e che vede protagonista una coppia inedita formata da Florence Pugh, una delle migliori giovani attrici su piazza, e da veterano sinomimo di qualità come Morgan Freeman, che con Braff aveva già lavorato nel suo ultimo film, Insospettabili sospetti.

A Good Person, di cui qui di seguito trovate il trailer ufficiale, è stato scritto come d'abitudine dallo stesso Braff e racconta la storia di una giovane donna che si lega strettamente al padre della sua fidanzata, morta in un terribile incidente.

A completare il cast e affiancare Pugh e Freeman, ci sono Molly Shannon, Chinaza Uche e Celeste O’Connor.

Questi sono trailer e trama ufficiali di A Good Person, che debutterà nei cinema americani alla fine di marzo 2023.





Il destino lega assieme Daniel (Morgan Freeman) e Allison (Florence Pugh), una giovane donna con un brillante futuro alle spalle rimasta coinvolta in una terribile tragedia che ha tolto la vita alla figlia dell'uomo. Mentre Daniel, provato dal dolore, cerca di crescere sua nipote adolescente e Allison cerca una qualche redenzione, insieme scoprono che l'amicizia, il perdono e la speranza possono fiorire in luoghi improbabili.