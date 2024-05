Flight Risk, il thriller con Mark Wahlberg di Mel Gibson ha una data d'uscita

News Cinema

Girato l'anno scorso, il thriller indipendente Flight Risk, diretto da Mel Gibson e interpretato da Mark Walhberg, ha una data d'uscita al cinema. Gibson non dirige un film da otto anni.

Il ritorno al cinema di Mel Gibson da regista ha una data d'uscita nei cinema americani: non è un passaggio scontato, perché si tratta di un thriller di genere del tutto indipendente, a dispetto dell'interpretazione di Mark Wahlberg. È il tipo di film che potrebbe prendere la strada dello streaming, invece sembra proprio che Flight Risk, questo il titolo, segnerà la nuova firma cinematografica di Gibson, a otto anni di distanza dall'ultima volta che si è seduto dietro alla macchina da presa. Leggi anche Arma Letale 5, a che punto è il film di Mel Gibson?

Flight Risk, Mel Gibson dirige Mark Walhberg