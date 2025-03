Flight Risk: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Mel Gibson con Mark Wahlberg

News Cinema

Gibson, un tempo una delle più venerate star hollywoodiane, torna dietro la macchina da presa con un thriller basato su una sceneggiatura già nella Black List. Ecco trailer e trama di Flight Risk.

A quasi dieci anni dalla sua ultima regia, La battaglia di Hacksaw Ridge, e dopo un lungo periodo segnato da ben note polemiche e controversie, Mel Gibson è tornato dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film che si intitola Flight Risk, e che vedremo nei nostri cinema dal prossimo 8 maggio distribuito da Eagle Pictures.

Basato su un copione scritto da Jared Rosenberg che nel 2020 era finito nella Black List delle migliori sceneggiature non ancora realizzate, Flight Risk racconta la storia di una U.S. Marshal, interpretata da Michelle Dockery, che viene incaricata di scortare un pentito che dovrà testimoniare in un importante processo contro la malavita organizzata (il redivivo Topher Grace). Per il trasporto del testimone è previsto un trasferimento da Anchorage, in Alaska, a New York, su un piccolo aereo pilotato da Daryl, alias Mark Wahlberg: il problema è che lungo il tragitto diventa chiaro che il pilota non è chi vuol far credere di essere, e che ha tutta l'intenzione di non far mai arrivare quel testimone a destinazione.

Qui di seguito il trailer italiano ufficiale del film.

Flight Risk: il trailer italiano ufficiale del film di Mel Gibson con Mark Wahlberg