Fixed - Un'ultima avventura: il trailer red band del film animato "per adulti" in arrivo su Netflix

Il 13 agosto debutta in streaming il nuovo film animato realizzato da un animatore leggendario come Genndy Tartakovsky. Ecco il trailer, regolarmente red band, di Fixed - Un'ultima avventura.

Debutta il 13 agosto prossimo in streaming su Netflix, il nuovo film di uno degli animatori più stimati e apprezzati dei nostri anni, quel Genndy Tartakovsky che gli appassionati conoscono grazie a serie come Il laboratorio di Dexter, Le Superchicche, Samurai Jack, e film come Hotel Transylvania. Con la piattaforma della N rossa che gli ha lasciato praticamente carta bianca, Tartakovsky ha realizzato un film animato sì, ma dai contenuti decisamente adulti (quindi, fate attezione coi vostri figli). Fixed - Un'ultima avventura racconta infatti la storia di Bull, un cane dall'indole buona che sta per essere castrato. Sconvolto dalla notizia, Bull decide di sfruttare al massimo le sue ultime ventiquattro ore "intero" insieme ai suoi migliori amici per vivere un’avventura indimenticabile: cosa potrà mai andare storto?

Nella sua versione originale Fixed vede coinvolti come doppiatori Adam Devine, Idris Elba, Kathryn Hahn, Fred Armisen, Bobby Moynihan, Beck Bennett, Michelle Buteau e River Gallo. Qui di seguito è il suo trailer, in una versione ovviamente red band.

Fixed: il trailer red band del film