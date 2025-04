Five Nights at Freddy's 2, c'è il primo teaser trailer!

News Cinema

A Natale si trema ancora con Five Nights at Freddy's 2, il sequel del grande successo che ha trasposto al cinema una popolare serie di videogiochi. La Universal e la Blumhouse ne hanno diffuso un primo beffardo teaser trailer.

Ricominciate a tremare, perché le macchine animatroniche più sanguinarie del mondo stanno per tornare! La Universal e la Blumhouse hanno infatti diffuso un primo teaser trailer di Five Nights at Freddy's 2, seconda parte dell'adattamento cinematografico di uno dei fenomeni videoludici più lucrativi degli ultimi anni. I film non sembrano essere da meno, perché il primo atto ha riscosso un successo enorme, in termini relativi, pensando al suo contenuto budget di produzione. La squadra tecnica e artistica al lavoro su questo sequel è più o meno la stessa.



Five Nights at Freddy's 2: Il Primo Teaser Trailer Ufficiale del sequel - HD

Five Nights at Freddy's 2, il ritorno della minaccia