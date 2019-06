Fiore Gemello: video intervista alla regista Laura Luchetti e ai protagonisti

Con un percorso inconsueto, Fiore gemello ha iniziato la sua vita al Toronto Film Festival, prima di girare l'autunno scorso altre importanti rassegne in giro per il mondo, arrivando poi ad Alice nella città - Festa di Roma, mentre dal 6 giugno uscirà nelle sale italiane. Si tratta di un piccolo film indipendente girato in Sardegna, in cui due ragazzi molto diversi si ritrovano in una comune solitudine e fuga verso un futuro migliore rispetto a un passato sofferto.



Fiore gemello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Abbiamo incontrato la regista Laura Luchetti, all'opera seconda, oltre ai due esordienti protagonisti Anastasiya Bogach e Kallil Kone. Ecco la nostra video intervista.



Fiore gemello: La nostra intervista esclusiva alla regista e al cast - HD