Fino alla Fine: da Gabriele Muccino una storia di libertà e di scelte da cui non si torna più indietro

Al cinema da oggi con 01Distribution, Fino alla Fine è il tredicesimo film di Gabriele Muccino, che alla classica storia d'amore affianca l'azione e il thriller. Protagonista è una ragazza americana, con il volto di Elena Kampouris, che diventa adulta nell'arco di una notte.

Aveva voglia Gabriele Muccino, e già da un po’ di tempo, di raccontare una storia incentrata su un personaggio femminile, una ragazza che all'improvviso entra in una specie di tornado invisibile e diventa l’occhio del ciclone. Tenendo anche a mente la lezione di Fuori orario, film di Martin Scorsese che si svolge nell'arco di una notte e che è una delle sue magnifiche ossessioni, il regista ha avuto l'idea di Fino alla Fine, che ha trasformato in una sceneggiatura scritta insieme al fidato Paolo Costella. Dopo A casa tutti bene e Gli anni più belli, i due hanno scelto di parlare di sentimenti in maniera diversa, inserendo la storia d’amore in una cornice di azione, ma senza mai anteporre il genere ai personaggi. E infatti il regista, lungi da diventare un narratore onnisciente, ha partecipato con imparzialità al film mettendo ad esempio la sua macchina da presa al centro delle scene girate in automobile. Del resto, nella notte movimentata in cui si svolge la vicenda, non c’è tanto tempo per fermarsi a riflettere, e allora non resta che seguire la ragazza americana dai riccioli biondi che, come un kamikaze, sembra voler precipitare verso l’autodistruzione.

Il tredicesimo film dell'autore di Come te nessuno mai, che si rinnova pur restando fedele all'esplorazione della natura umana, segna dunque un cambiamento, una piccola rivoluzione, che potrebbe essere l'inizio di una nuova fase o soltanto un esperimento. In entrambi i casi, il passo del racconto mucciniano subisce una portentosa accelerazione e lo spettatore perde ogni speranza di starsene tranquillo nel buio di una sala. E infatti il primo aggettivo che viene in mente, pensando a Fino alla fine, è "adrenalinico".

Fino alla fine: la trama, il cast e il trailer

Fino alla fine racconta la notte folle di una ragazza americana di nome Sophie, che, al termine di un noioso viaggio attraverso l'Italia insieme alla sorella, si concede una giornata di mare a Palermo. Mentre è sulla spiaggia, nota un gruppo di ragazzi che si tuffano da uno scoglio. Incuriosita, si avvicina e fa amicizia con Giulio, che le dà appuntamento per quella stessa sera in discoteca. Sophie lo raggiunge e decide di seguirlo, arrivando a partecipare a un regolamento dei conti e a fare cose che fino a poco tempo prima le sembravano impossibili e proibite.

Nel film Sophie è interpretata da Elena Kampouris, attrice americana di padre greco che ha recitato ne Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 e 3. Al suo fianco ci sono Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra e Francesco Garilli.

Fino alla fine: girl power e scelte da cui non si torna più indietro

Era dunque tempo che Gabriele Muccino aveva in mente di fare un film con una protagonista femminile in grado di sorreggere l'intera storia. Fin dal principio, per il regista era importante che lo spettatore avvertisse come delle interferenze, per poi ritrovarsi, insieme a Sophie, in un vicolo cieco, e anche se sono i suoi nuovi amici italiani a coinvolgerla in una situazione più grande di lei, è la ragazza americana a essere in charge. La sua leadership, in qualche modo prepotente, la trasformerà da giovinetta di provincia, che ha alle spalle un lutto non elaborato e un fallimento professionale, a creatura affamata di vita. Se i suoi compagni d'avventura non sono equipaggiati per superare gli ostacoli che la folle notte a Palermo pone loro di fronte, Sophie è la sola che può veramente saltare il fuoco senza bruciarsi. Come gli altri, fa delle scelte da cui non si potrà più tornare indietro, e in questo senso il film ha una sua ineluttabilità, dal momento che ogni decisione è gravida di conseguenze, probabilmente perché nasce da un desiderio di libertà. Ecco, a Gabriele Muccino è proprio questa libertà a interessare, sempre che la si intenda come autodeterminazione e ingresso nel mondo adulto: un mondo nel quale, come cantava Paolo Conte in "Boogie Boogie", si sbaglia da professionisti.

Di libertà ha parlato anche Lorenzo Richelmy durante la promozione del film: "Quanto siamo veramente liberi?" - si è chiesto. "Quanto è più comodo crederci impossibilitati a fare delle scelte invece di sentirci padroni delle nostre vite? Non c’è un Dio che ci obbliga a tirarci indietro, ci pensiamo da soli a farlo".

Fino alla Fine: Non chiamatelo film generazionale

È dal 2001 che Gabriele Muccino ha in antipatia la parola "generazionale" e, passati 23 anni, continua a detestarla. Quindi non ditegli che Fino alla Fine è il ritratto di una certa fascia di età. A tal proposito il regista ci ha tenuto a spiegare:

Non vorrei che Fino alla fine venisse descritto come un film sui ragazzi di oggi. Credo invece che abbia delle dinamiche universali. Della loro età i miei personaggi portano nel film l'impeto, la convinzione di avere la verità in tasca e il sentirsi immortali. Tutto il resto ha invece a che fare con l'umana natura, in altre parole con il fatto che ci sia una linea invisibile tra giusto e sbagliato, lecito e illecito e fra bene e male che è molto facile attraversare. Trovarsi dall'altra parte è molto più naturale di quanto pensiamo, anche perché l’umanità si è costruita sulla prevaricazione, quindi il male è insito nella nostra natura se non altro per ragioni di sopravvivenza e di autodifesa.

Proprio una simile visione dell'umanità ha portato Muccino ad abbracciare l’elemento thriller, cosa che, in fondo, voleva da diverso tempo, esattamente dal giorno in cui ha visto American Beauty. Nel capolavoro di Sam Mendes c'era il morto, e Gabriele ha avuto l’idea di metterne uno ne L’ultimo bacio, salvo poi tornare sui suoi passi. Tuttavia il regista non ha mai perso la curiosità di esplorare il nero e ha continuato a scartare i film safe (sicuri), come li chiama lui, a favore di quelli pericolosi perché pieni di sfide.