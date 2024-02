Finalmente l'alba, il potere dell'immaginazione (e) del cinema: incontro con Lily James, Joe Keery e Saverio Costanzo

News Cinema

Una diva degli anni '50 e una ragazza ingenua piena di sogni. Finalmente l'alba è una storia di formazione diretta da Saverio Costanzo che arriva al cinema dal 14 febbraio dopo la presentazione a Venezia. Abbiamo incontrato Lily James e Joe Keery.

Una storia di formazione, tutta in una notte, la perdita d’innocenza di una giovane ragazze e di un Paese che durante gli anni ’50 inizia a confrontarsi con una proiezione mediatica del privato mai vissuta prima. Saverio Costanzo è partito da una storia vera, quella di Wilma Montesi, ventunenne trovata morta in quegli anni sul litorale romano, nei pressi di una sontuosa villa in festa fra politici di peso e pezzi da novanta del cinema e dello spettacolo. Un caso mai risolto, un colpevole mai trovato, in cui i tabloid “specularono dimenticandosi completamente della vittima, una pratica oggi costante”, come ha detto il regista presentando alla stampa Finalmente l’alba, dedicato “a mio padre”, Maurizio Costanzo, in sala dal 14 febbraio distribuito da 01.

Un film snellito di una quindicina di minuti rispetto alla prima veneziana, raccontato insieme anche ai protagonisti internazionali, Lily James e Joe Keery, assenti a Venezia per lo sciopero degli attori. “Sono partito da una suggestione felliniana", ha aggiunto Costanzoi, "l’ultima scena de La dolce vita, in un cui una ragazza vuole parlare con Mastroianni, che però non poteva sentirla, perché era Wilma Montesi, ed era già morta. Lavorando su epoche passate ne L’amica geniale mi sono reso conto come guardare al passato aiutati a capire, non solo chi eravamo, ma anche chi siamo oggi. Quello sguardo per Fellini rappresenta la fine dell’innocenza di un paese, prima dell’arrivo di una stampa scandalistica che dimentica completamente la vittima. Ho immaginato il dialogo fra una diva degli anni ’50, Josephine Esperanto (Lily James), che per essere libera è costretta a compiacere le aspettative del maschio, sempre seduttiva e all’altezza delle aspettative, subendo lo sguardo costantemente posato su di lei, e una ragazza di oggi. Perché Mimosa (Rebecca Antonaci) diventa tale dopo la metà del film, con la contemporaneità che vince sul passato. La star invita la giovane ingenua e essere ostinatamente sé stessa, senza compiacere lo sguardo di quel sistema di potere che decideva per lei. Lo fa attraverso il cinema, il potere immaginifico che ci costringe ogni volta a guardare le cose con stupore, allenando il muscolo dell’immaginazione, guardando il presente senza rimanere cinici come ci impone il tempo di oggi”.

La star capricciosa e profondamente sola, costretta sempre a indossare una maschera che non le appartiene, o quantomeno che si toglie ben volentieri ogni sera davanti allo specchio, è la britannica Lily James, qui con accento americano, come spesso le accade. Conferma doti di poliedricità spesso dimostrate in una carriera lanciata dalla serie Downton Abbey, passando poi per Cenerentola, Baby Driver, L’ora più buia o il recente The Warrior. “Mi sono preparata vedendo molti film di grandi attrici di quegli anni, come Joan Crawford ma anche Monica Vitti, scoprendo quanto ci fosse di moderno in questa storia, capace di dialogare bene con il presente. Un’attrice che per essere amata e rispettata si mostra molto diversa da com’è in realtà, ricercando un sé autentico. Ha successo, ma dentro si sente persa. Mi sono molto appassionata alla sua ricerca di purezza e verità, che vale sempre, a prescindere dall’epoca. Stare a Roma a girare per molte settimane è stato bellissimo. Mi ha aiutato anche il ricordo della cantilena molto particolare, la definirei transatlantica, di mia nonna, che era proprio un’attrice americana. Quelle dive mi sembrano animali in movimento, con Saverio abbiamo poi lavorato molto per rappresentare le sue battaglie”.

Lanciato da uno dei più bei personaggi di Stringer Things, Joe Keery, anche musicista affermato, in Finalmente l’alba interpreta l’attore americano Sean Lockwood, compagno di set della diva Josephine, e forse qualcosa di più. “Sono stato davvero fortunato a far parte di questo film, insieme a un gruppo così affiatato di colleghi”, ha dichiarato. “Poi girare a Roma e a Cinecittà è stato incredibile. Si pone una domanda Lockwood che mi faccio anche io spesso, relativa al senso di questa professione. Lui è un uomo e un attore molto arrabbiato, che in una scena in cui parla con la giovane Mimosa riesce a non additare gli altri ma riflettere su di sé. Quella dell’attore è una professione particolare, spesso ti porta a perdere di vista l’obiettivo finale, tante cose che succedono intorno a te che sono invece arricchenti. Lui tende a essere autoreferenziale, e risulta divertente, anche se involontariamente, tanto che se ne accorgono tutti tranne lui. La visione di Saverio è emersa fin dal nostro primo incontro su zoom, mi ha permesso di cogliere aspetti del personaggio che a prima vista mi sfuggivano. Leggendo la sceneggiatura la prima volta mi sembrava un 'cattivo', ma il lavoro con lui mi ha permesso di renderlo tridimensionale".