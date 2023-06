Ficarra e Picone: eccoli col primo ciak sul set del loro nuovo film

News Cinema

Giorni fa Ficarra e Picone avevano annunciato via social che stavano per iniziare un nuovo film. Oggi se ne sa un po' di più e il primo ciak è stato già battuto.

Qualche giorno fa, Ficarra e Picone avevano giocato d'anticipo, chiedendo ai fan sui loro social "un grosso in bocca al lupo" per il loro nuovo film. Oggi arriva il comunicato ufficiale che mostra il primo ciak battuto sul set, della nuova impresa della coppia di attori siciliani, sulla cresta dell'onda dopo le loro ottime performance in La stranezza di Roberto Andò e il successo della serie tv Incastrati. In questo caso la stranezza è che il film in lavorazione non ha ancora un titolo e se vedete bene, sul ciak c'è scritto Fic&Pic 8, vale a dire l'ottavo film del duo. Ma vediamo cosa sappiamo (poco, a dire il vero) di questa nuova impresa cinematografica di Salvo e Valentino.

Il nuovo film di Ficarra e Picone

Sono iniziate a Catania le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone, per la prima volta diretti dal regista Francesco Amato. Soggetto e sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. Otto le settimane di lavorazione tra Catania (con il sostegno della Film Commission locale) e Roma, per il nuovo lungometraggio (non c'è ancora il titolo) che uscirà a Natale per Medusa Film. La produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film.