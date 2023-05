Ficarra e Picone tornano sul set: al via le riprese del loro nuovo misterioso film

News Cinema

Un post su Instagram ci avverte che Salvo Ficarra e Valentino Picone stanno cominciando la lavorazione del loro nuovo film. Cosa ne sappiamo?

Ficarra e Picone sono pronti a tornare sul set! Come lo sappiamo? Dalla loro pagina Instagram. I due comici siciliani, che sono anche attori, ricordiamolo, e si dedicano non solo al cinema ma anche al teatro, hanno comunicato ai loro fan, e volendo al mondo intero, che sono davvero sul punto di andare sul set. Nel post, accanto a un loro selfie, c'è infatti scritto: "Non sembra vero ma tra qualche ora cominceremo le riprese del nostro NUOVO film… grazie sempre del vostro affetto, che ci ha permesso tutto ciò, fateci un grosso in bocca al lupo".

Purtroppo non abbiamo nessuna altra informazione e ignoriamo se nello scatto Salvo e Valentino si trovano già sul set oppure se sono in una casa. Salvo indossa una giacca a vento, Valentino ha l'aria quasi attonita e, cosa sospetta, ha i capelli pettinati all'indietro.

Ficarra e Picone hanno ampiamente dimostrato di saper parlare la lingua della settima arte, sia come attori che come registi. Piano piano i loro film hanno raggiunto una piena maturità cinematografica, dando anche una zampata ad alcuni vizi tipicamente italici. Salvo e Valentino sono stati diretti anche da altri registi e, ne La Stranezza di Roberto Andò, sono stati eccezionali e credibili, e infatti hanno avuto la candidatura al David di Donatello nella categoria miglior attore protagonista. E che dire delle due stagioni della serie Incastrati, nella quale hanno mescolato la comicità a un pizzico di mistero facendosi beffe della Mafia? Incastrati è su Netflix e vale la pena di vederla anche per la bravura degli attori che interpretano ruoli minori, uno fra tutti Tony Sperandeo. Insomma Salvatore Ficarra e Valentino Picone hanno davanti un avvenire professionale luminoso. A loro un grande in bocca al lupo!

