Festival di Venezia 2022: Cate Blanchett Coppa Volpi come migliore attrice per Tàr

Cate Blanchett è stata premiata con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile in TÁR di Todd Field. Il film arriverà nei cinema italiani nel mese di febbraio 2023, distribuito da Universal Pictures.

TÁR di Todd Field, presentato giovedì 1 settembre in anteprima mondiale alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella Selezione Ufficiale ‐ Concorso, vince la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile di Cate Blanchett, che ha dichiarato:

"È un onore ricevere questo premio, ci sono state delle performances incredibili e ringrazio il pubblico che ha accolto il film a questo festival. Sono qui grazie al lavoro che ho fatto con una squadra meravigliosa, ad una sceneggiatura incredibile e a Todd Field: questo premio appartiene anche a lui".

Tàr: la trama ufficiale e il trailer del film

Ambientato nel mondo internazionale della musica classica, il film è incentrato su Lydia Tár, considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca. TÁR esplora la natura mutevole del potere, la sua durevolezza e l'impatto sul mondo moderno.



Incontriamo Lydia Tár all'apice della sua carriera, impegnata sia nella presentazione di un libro, che in un'attesissima esibizione dal vivo della Quinta Sinfonia di Mahler. Nel corso delle settimane che seguono, la sua vita comincia a disfarsi di fronte alle problematiche attuali. Il risultato è uno scottante esame del potere, del suo impatto e della sua solidità nella società odierna.



Cate Blanchett, migliore attrice al Festival di Venezia 2022

Cate Blanchett ha descritto così TÁR durante la conferenza stampa ufficiale del film alla Mostra di Venezia: "Fin dalla scena dell’intervista, all’inizio del film, si percepisce che Lydia è tante cose insieme. Vista dall’esterno ha una grande forza ma è come se avesse messo il suo passato in una scatola. Ha provato a trasformarsi grazie alla musica e poi però qualcosa accade: la sua vita cambia e inizia a vedere il mondo diversamente. La sceneggiatura è complessa, è come un processo, e anche l’esperienza del girare il film è stata un vero e proprio processo. E’ un film ricco di elementi esplosivi ma per me è un film esistenziale, un ritratto umano".









Il film uscirà a febbraio 2023 nelle sale italiane distribuito da Universal Pictures International Italy.