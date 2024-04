Festival di Cannes 2024: palma d'onore per lo Studio Ghibli di Miyazaki

News Cinema

Dopo quella a George Lucas viene annunciata una seconda Palma d'Onore alla carriera dal Festival di Cannes riservata all'iconico laboratorio di alta animazione giapponese Studio Ghibli di Hayao Miyazaki.

Lo aveva anticipato qualche giorno fa Thierry Fremaux, in occasione della conferenza stampa di annuncio del programma del Festival di Cannes, che sarebbero arrivate altre palme d'onore dopo quella per George Lucas. Ecco che arriva l'annuncio che lo Studio Ghibli, creatura di Hayao Miyazaki, sarà premiata per la splendida carriera nel corso del Festival che si terrà dal 14 al 25 maggio prossimi. Prima volta di una Palma d'onore "collettiva", un po' come accaduto nel 2009 quando Venezia premiò con un Leone d'oro un altro laboratorio geniale dell'animazione, la Pixar. Proprio la Mostra qualche anno prima, nel 2005, consegnò a Miyazaki un Leone alla carriera.

Così dice il comunicato del festival, su uno studio capace di trovare "un posto al fianco dei grandi di Hollywood, incarnato da due meravigliosi cantori, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, e una moltitudine di personaggi di culto facendo soffiare una ventata nuova sul cinema d'animazione da quattro decenni. Come tutte le icone del cinema, questi personaggi popolano il nostro immaginario di universi stimolanti e colorati, oltre a racconti sensibili e impegnati. Con Ghibli il cinema d'animazione giapponese si pone come uno delle grandi avventure della cinefilia, fra tradizione e modernità".

Il Festival di Cannes "ha esplorato fin da molto presto l'avventura del cinema d'animazione. Da Dumbo (1947) a Peter Pan (1953)", per poi tornare nel nuovo secolo, a partire da Shrek, Persepolis, Valzer con Bashir, Up, fino a La tartaruga rossa nel 2016, prima collaborazione dello studio Ghibli con una produzione europea.

"Sono veramente onorato e felice che lo studio riceva la Palma d'onore", ha dichiarato il cofondatore di Ghibli, Toshio Suzuki. "Ringrazio con tutto il cuor il Festival di Cannes. Quarant'anni fa Hayao Miyazaki, Isao Takahata ed io abbiamo creato lo Studio Ghibli con il desiderio di proporre cinema d'animazione di alto livello e grande qualità ai bambini e agli adulti di tutte le età. Oggi gli spettatori del mondo possono vedere i nostri film e molti visitatori vengono al Museo Ghibli di Mitaka e al Parco Ghibli per scoprire in prima persona l'universo dei nostri film. Abbiamo fatto strada per far sì che lo Studio Ghibli diventasse così importante. Anche se Miyazaki ed io abbiamo una certa età, sono certo che lo Studio Ghibli continerà ad avventurarsi verso nuove sfide, grazie allo slancio di talenti capaci di perpetuare lo spirito della società. Sarei lieto se continuerete a interessarvi al nostro lavoro".