Festival del Cinema Europeo 2024: a Lecce, nel nome di Ken Loach e Giovanna Mezzogiorno

Dal 9 al 16 novembre Lecce ospita la venticinquesima edizione del Festival del Cinema Europeo. Quest'anno gli ospiti d'onore sono Ken Loach e Giovanna Mezzogiorno. Ci saranno anche un omaggio al grande Tyrone Power e il Premio Mario Verdone.

La venticinquesima edizione del Festival del Cinema Europeo, diretta da Alberto La Monica, si svolgerà presso il Cinema Massimo di Lecce dal 9 al 16 novembre. Come sempre la manifestazione avrà un concorso di film provenienti da diversi paesi d’Europa, che quest'anno sono: Danimarca, Lussemburgo, Francia, Lituania, Paesi Bassi, Germania, Serbia, Norvegia, Grecia e Portogallo. Si è scelto di privilegiare autori nuovi, e al film vincitore andrà l'Ulivo d'Oro. Da segnalare anche la sezione Cinema e Realtà, che è una rassegna di documentari italiani, e Puglia Show, un concorso di cortometraggi riservato ai giovani registi pugliesi under 35. Non mancheranno le anteprime, il Premio Emidio Greco e il Premio Mario Verdone, assegnato da Carlo, Silvia e Luca Verdone alla migliore opera prima della stagione.

I grandi protagonisti del Festival del Cinema Europeo saranno Ken Loach e Giovanna Mezzogiorno. Il primo parlerà del suo cinema durante un incontro moderato da Luciana Castellina. Al regista inglese è dedicata inoltre una retrospettiva che comprende 8 titoli: Riff Raff, Piovono pietre, Terra e libertà, Bread and Roses, Il vento che accarezza l’erba, La parte degli angeli, Io, Daniel Blake, The Old Oak (2023). Per il suo contributo alla cinematografia europeo e non solo, Loach riceverà l’Ulivo d’Oro alla Carriera.

In rappresentanza del cinema italiano, ci sarà invece Giovanna Mezzogiorno, che incontrerà il pubblico e sarà premiata anche lei con l'Ulivo d'Oro alla carriera. Il Festival del Cinema Europeo le dedica una rassegna di cui fanno parte: Il viaggio della sposa, Del perduto amore, L'ultimo bacio, La finestra di fronte, La bestia nel cuore e Vincere. A questi si aggiunge Unfitting, il cortometraggio che segna il debutto dell'attrice nella regia e che parla del corpo femminile e di body shaming.

Il Festival del Cinema Europeo, infine, celebra Tyrone Power, grande attore morto 110 anni fan e molto legato all'Italia e alla Puglia, che è diventata, come sappiamo, la terra della figlia Romina e dei nipoti. Al divo hollywoodiano sarà dedicato un evento speciale condiviso con la famiglia Power: la presentazione de La fiera delle illusioni, che segna probabilmente la sua migliore interpretazione.