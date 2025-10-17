Festa del Cinema di Roma: James Franco, Edoardo Leo e Pilar Fogliati allo Spazio Coming Soon

News Cinema

Sono ferventi le attività di Coming Soon Service alla 20ª Festa del Cinema di Roma. Nello spazio allestito accanto all'Auditorium Parco della Musica si alternano attori e registi impegnati nella promozione dei loro film.

È il terzo giorno per la Festa del Cinema di Roma, giunta alla sua 20ª edizione, e le prime star del cinema hanno battezzatto il lungo tappeto rosso dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Pubblico, giornalisti e critici cinematografici seguono le proiezioni danno voce ai loro pensieri senza sosta attraverso i social media. Al contempo, proseguono anche le attività di Coming Soon Service nel suo quartier generale allo Spazio Coming Soon, allestito in piazza Apollodoro a pochi passi dall'Auditorium. Qui, esclusività e riservatezza per gli addetti ai lavori sono garantite, in quello che è un punto di ritrovo per gli accreditati e le società di produzione e distribuzione che in questi frenetici giorni devono presentare i propri film alla stampa.

Squali, diretto da Daniele Barbiero, è stato presentato nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, festival parallelo e autonomo le cui proiezioni per il pubblico si svolgono all'Auditorium della Conciliazione. Il film, uscito contemporaneamente nei cinema sul territrio nazionale con la distribuzione di Eagle Pictures, racconta la storia di Max (Lorenzo Zurzolo), un ragazzo di 19 anni della provincia veneta che crea un'app per orientare gli studenti al proseguimento degli studi, e per questo viene contattato da un certo Robert Price (James Franco), fondatore di una start-up a Roma. La mail che riceve lo catapulta improvvisamente fuori dalla sua routine, e senza rendersene conto, Max si ritrova su un treno diretto a Roma, pronto a inseguire un'opportunità concreta che potrebbe rivoluzionare la sua vita. Zurzolo e Franco sono stati ospiti dello Spazio Coming Soon per incontrare i giornalisti italiani. Qui sotto le foto che li ritraggono al photocall.



Tra gli artisti italiani, invece, si sono visti Edoardo Leo e Pilar Fogliati che hanno partecipato alle attività promoziali dei rispettivi film, sempre ospitate allo Spazio Coming Soon. Leo è protagonista di Per te, di Alessandro Aronadio, storia vera di un uomo che inizia lentamente a perdere frammenti della propria memoria a causa di una malattia neuro-degenerativa ed è aiutato dal figlio undicenne. Fogliati è una degli interpreti che dà vita a una Breve storia d'amore, scritto e diretto da Ludovica Rampoldi, sulla difficoltà delle relazioni di coppia. Entrambi i titoli sono presentati nella sezione Grand Public della Festa del Cinema.

Intanto, allo Spazio Coming Soon, questa sera avrà luogo il primo party serale ad inviti organizzato per la società di produzione e distribuzione Eagle Pictures in occasione del presentazione del film 40 secondi. Oltre all'allestimento e all'organizzazione, sono fondamentali anche i partner prestigiosi che hanno creduto nel progetto, presenti con i loro prodotti e servizi:



