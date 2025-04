Fear Street: Prom Queen, il trailer italiano ufficiale del film dell'orrore in arrivo su Netflix

News Cinema

Dal 23 maggio sarà disponibile in streaming su Netflix il nuovo film parte della saga slasher di Fear Street, ambientata in epoche diverse nella cittadina di Shadyside. Ecco trama e trailer di Fear Street: Prom Queen.

Nel 2021 Netflix, a partire da una serie di romanzi firmati da R.L. Stine, ha inaugurato la sua personalissima saga slasher, che si voleva in grado di rivaleggiare con quelle storiche come Halloween o Venerdì 13. Vennero realizzati tre film, Fear Street: 1666, Fear Street: 1978 e Fear Street: 1994, tutti ambientati nella stessa cittadina, Shadyside, ma in epoche diverse; ovviamente, quelle indicate nei rispettivi titoli. Ora la serie sta per arricchirsi di un quarto fillm, che vedremo in streaming sulla piattaforma dal prossimo 23 maggio e che si intitola Fear Street: Prom Queen.

Adattamento del romanzo di Stine intitolato "L'ultimo ballo" (in originale appunto "The Prom Queen"), il film è ambientato nel 1988, e questa è la sua trama ufficiale:

Bentornati a Shadyside. In questo nuovo capitolo della saga insanguinata di Fear Street, fervono i preparativi per il ballo scolastico alla Shadyside High e il gruppo delle "It Girl" è impegnato nelle consuete e spietate campagne per conquistare la corona. Ma quando una coraggiosa outsider decide di candidarsi e le altre ragazze iniziano a sparire misteriosamente, la classe dell'88 si prepara a vivere un'indimenticabile notte da incubo.

A scrivere (con Donald McLeary) e dirigere Fear Street: Prom Queen c'è Matt Palmer, mentre nel cast troviamo India Fowler, Suzanna Son, Fina Strazza, Chris Klein, David Iacono, Ella Rubin, Ariana Greenblatt, Lili Taylor e Katherine Waterston. Qui di seguito il trailer italiano ufficiale.

Fear Street: Prom Queen, il trailer italiano ufficiale