Fast X sfreccia primo al boxoffice italiano del weekend, Super Mario taglia il traguardo dei 20 milioni

Fast X con Vin Diesel debutta con un solidissimo primo posto al botteghino italiano del weekend, seguito da Guardiani della Galassia vol. 3 e da Super Mario Bros. - Il film, che ha appena superato i 20 milioni di euro nel nostro paese.

Non ha segnato nessun particolare record mondiale, ma questo non significa che sulla corazzata Fast X capitanata da Vin Diesel non si possa contare: al suo debutto al boxoffice italiano del weekend, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious è partito in quinta con 6.368.100 euro, con media per sala di 12.600 per circa 500 copie. Per capirci, consultando la Cinetel, risulta già il quinto migliore incasso dell'anno solare, e l'ottavo della stagione. Bruciante, anche se negli Usa, con 67.500.000 dollari (fonte Boxoffice Pro), non è riuscito a superare la partenza del nono atto. Ad ogni modo il film ha già totalizzato nel mondo sui 320 milioni di dollari e ha parecchia strada da percorrere per recuperare il suo monumentale budget di 340 (!!!).

Viene quindi spodestato al secondo posto Guardiani della Galassia vol. 3 di James Gunn: il capitolo conclusivo della trilogia dei Marvel Studios porta a casa un altro 1.192.000 euro, per un totale italiano di 9.750.000. È quindi il nostro quarto migliore risultato stagionale (il terzo dell'anno solare). Nel mondo è a quota 660 milioni di dollari, e ci si domanda se supererà o toccherà i 773 e gli 863 del primo e del secondo capitolo. Secondo gli analisti, dovrebbe aver appena recuperato i costi, avviandosi a portare qualche guadagno alla Disney / Marvel. Questo Vol. 3 però ha già superato un traguardo simbolico nostrano, facendo mangiare la polvere ai 7.143.000 euro di Vol. 2 e ai 5.680.000 di Vol. 1!

La tenuta di strada di Super Mario Bros. - Il film umilia anche quella dei bolidi di Vin Diesel, perché con l'ultimo fine settimana da 290.000 euro e la sua terza posizione, il cartoon Illumination / Nintendo ha sfondato il tetto dei 20 milioni di euro (è a 20.143.500, per la precisione). Mario è perciò al primo posto degli incassi dell'anno solare, ed è il secondo miglior esito stagionale (i 44 milioni di Avatar 2 sono irraggiungibili). Normale che i fan attendano ora altri film animati Nintendo, visto che il boxoffice mondiale parla di ben 1.240.000.000 dollari.