Fast X: Rita Moreno in Fast and Furious 10 sarà la nonna di Vin Diesel: ecco il video dell'annuncio

News Cinema

Un altro ingresso importante nel cast del decimo film della serie di Fast and Furious: la leggendaria Rita Moreno, rilanciata dal recente West Side Story, sarà la nonna di Dominic Toretto. Eccola in video con Vin Diesel.

Non si fanno mancare nulla quelli di Fast and Furious: le macchine più veloci, le location più mozzafiato e... un cast di premi Oscar. Ultima della partita a entrare a far parte della famiglia di Fast X, attualmente in fase di riprese, è la novantenne Rita Moreno, premio Oscar, Grammy, Tony ed Emmy, star del West Side Story originale, rilanciata di recente al cinema dalla versione di Steven Spielberg.

Rita Moreno e gli altri premi Oscar nel cast di Fast X

Sotto vedete l'annuncio di Vin Diesel assieme all'attrice e a Michelle Rodriguez su Instagram: "È sempre stato un mio sogno quello di lavorare con Rita Moreno e il fatto che sia qua e interpreti mia nonna fa sorridere la mia anima. Sono davvero fortunato". Dice l'attore. Al che Rita Moreno risponde "Sai una cosa? Penso che stavo... che la mia veneranda età aspettasse che tu mi chiamassi, non è bello?". E Rodriguez, che nel film è la moglie di Toretto ovvero Vin Diesel, annuncia con giubilo: "È arrivata Rita Moreno, tesoro!".

Dopo l'Italia, le riprese del decimo Fast and Furious si sono spostate a Londra. Per la cronaca, Rita Moreno è la quarta attrice premio Oscar a partecipare al film. dove ci sono anche Brie Larson, Helen Mirren e Charlize Theron. Un motivo in più per vedere questo decimo capitolo di una serie molto amata, nonostante il caratteraccio di Vin Diesel, che dopo aver litigato con Dwayne Johnson ha causato anche l'abbandono del regista Justin Lin.