Fast X: intervista a John Cena e Jordana Brewster, fratello e sorella di Vin Diesel nel film

Il 10° capitolo della saga di Fast & Furious è nelle sale cinematografiche. Abbiamo incontrato e intervistato John Cena e Jordana Brewster che interpretano Jakob e Mia, fratello e sorella di Dom Toretto.

Giovedì, venerdì e sabato, i primi tre giorni di programmazione nelle sale italiane, hanno portato il 10° capitolo della saga di Fast & Furious in testa al box office italiano con un incasso di 4,5 milioni di euro pari a 555 mila spettatori paganti. Sequenze d'azione fuori di testa, interminabili combattimenti corpo a corpo, fuoco e fiamme con armi pesanti e inseguimenti automobilistici al di sopra di ogni legge della fisica. Questo è quello che offre Fast X, perché questo è quello che i fan hanno dimostrato nel corso degli anni di apprezzare.

Qui sotto potete vedere la nostra video intervista con John Cena e Jordana Brewster, il primo entrato nella saga dal 9° film, la seconda presente sul 1° capitolo del 2001 e poi da 4° in avanti. I due interpretano Jakob e Mia, fratello e sorella del Dom Toretto di Vin Diesel. Con gli attori abbiamo parlato del lavoro sul set, delle scene d'azione e di quale sia il loro personaggio preferito della saga.



Fast X: trama e trailer del decimo film della saga

Diretto da Louis Leterrier, il film inizia con un prologo legato agli eventi del quinto film della serie. Il nemico di questa nuova avventura arriva per vendicarsi e lo vuole fare in grande stile facendosi trovare a Roma. Il suo nome è Dante ed è interpretato da Jason Momoa. L'azione si sposta da Los Angeles a Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide, pur di fermare Dante. Dom Toretto, sempre interpretato da Vin Diesel, non immagina che tra gli obiettivi finali del folle ci sia anche suo figlio di 8 anni. La famiglia si ritrova divisa e ognuno deve cercare di salvarsi, prima di ricongiungersi agli altri.