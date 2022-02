Fast & Furious: Brie Larson si unirà alla saga di Dominic Toretto?

News Cinema

E’ possibile che Brie Larson entri a far parte di un film della serie Fast & Furious? E se ci fosse un crossover fra lo spericolato franchise con Vin Diesel e i cinecomic su Carol Danvers?

La superstar Brie Larson, che vedremo ancora una volta nei panni di Carol Danvers alias Captain Marvel nel febbraio 2023 in The Marvels, ha dichiarato di avere una passionaccia per un franchise che con la Marvel e i cinecomic non c'entra proprio niente. La bionda attrice, che ha vinto L'Oscar con un film di tutt'altro genere, Room, adora Fast & Furious. Il suo sogno sarebbe infatti recitare in un film della serie.

Brie Larson non ha fatto solamente film nella sua carriera. A partire dal 2019 l'attrice è apparsa in numerosi spot pubblicitari, diventando testimonial di un noto brand di automobili giapponesi. Negli spot l'attrice era al volante delle varie macchine e quindi ha migliorato le sue capacità di guida, oltre ad appassionarsi ai motori, e adesso che, grazie alle ore in palestra, è diventata Ercolina, avrebbe anche il fisico giusto per partecipare alla saga di Dominic Toretto & Co.

Brie Larson ossessionata da Fast & Furious

Di Fast & Furious e di un'interessante "miscela" Brie Larson ha parlato durante una recente intervista, dicendo:

Per piacere, per piacere, dite a tutti che vorrei certamente entrare a far parte del cast di un film di Fast & Furious. Per me è un’ossessione. Li adoro. Penso che siano ottimi film. Sono molto divertenti e mi hanno fatto apprezzare le macchine. Sarei felice di interpretare un nuovo personaggio a ogni costo. A ogni costo, ma adorerei che ci fosse un crossover. Lei ha tirato fuori un argomento che per me è amore puro. Adorerei fare uno di quei film.

Siccome i film di Fast & Furious si distinguono per il cast all star, che si fa via via più numeroso, Brie Larson potrebbe benissimo essere inclusa nel gruppo. Il problema è che probabilmente non avrà tempo. Il franchise si concluderà con un undicesimo film, ma prima il pubblico si godrà Fast & Furious 10, che arriverà nel 2023. La simpatica Brie non sarebbe comunque la prima donna della serie, che negli anni è stata impreziosita dalla recitazione di Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Helen Mirren. Quanto al crossover di cui hanno parlato la Larson e l'intervistatore, sarebbe come fare Godzilla contro Babbo Natale, però mai dire mai.