Fast & Furious 10, Vin Diesel causa dell'abbandono del regista? Louis Leterrier probabile sostituto

News Cinema

Mentre la Universal sta disperatamente cercando un sostituto per la regia di Fast & Furious 10, dopo l'abbandono di Justin Lin durante le riprese (!), alcune voci attribuiscono al comportamento di Vin Diesel quello che è successo.

A quanto pare tira una brutta aria dalle parti di Fast & Furious 10: dopo la clamorosa notizia dell'abbandono del regista storico della serie, Justin Lin, durante le riprese del film, il New York Daily News ha captato voci che trovano le ragioni del gesto nel comportamento poco professionale di Vin Diesel sul set. Nel frattempo, alla Universal l'uscita di Lin starebbe costando un milione di dollari al giorno a causa del set fermo, tanto che il rimpiazzo sarebbe quasi pronto: Louis Leterrier. Leggi anche Fast & Furious 10, Brie Larson alias Captain Marvel è nel cast!

Fast & Furious 10, Vin Diesel poco professionale sul set? Arriva Louis Leterrier